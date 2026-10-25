Por Redacción EC

Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico

El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.

10:04
  • Sismo a Versalles, Valle del Cauca, Colombia
  • Hora Local: 09:32:51 25/10/2026
  • Latitud: 4.63°
  • Longitud: -76.27°
  • Profundidad: 112 km
  • Magnitud: 3.3

10:04
  • Sismo a Istmina, Chocó, Colombia
  • Hora Local: 08:49:09 25/10/2026
  • Latitud: 4.54°
  • Longitud: -76.80°
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Magnitud: 2.8

10:04
  • Sismo a Sipí, Chocó, Colombia
  • Hora Local: 07:15:06 25/10/2026
  • Latitud: 4.57°
  • Longitud: -76.67°
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Magnitud: 2.8

10:04
  • Sismo a Paratebueno, Cundinamarca, Colombia
  • Hora Local: 06:11:12 25/10/2026
  • Latitud: 4.40°
  • Longitud: -73.29°
  • Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
  • Magnitud: 2.7

10:02
  • ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?  
  • Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.

10:02
  • ¿Cómo se sabe que va a temblar?
  • Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.

09:40
  • ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
  • En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.​​
09:40
  • ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
  • RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
  • ​El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
09:40
  • Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
09:40
  • ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
  • El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.

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