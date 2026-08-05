Por Redacción EC

Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico

El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.

11:11
  • Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
  • Magnitud: 2.8
  • Profundidad: 142 km
  • Hora local: 2026-08-05 10:38:00
  • Hora UTC: 2026-08-05 15:38:00
  • Latitud: 6.81°
  • Longitud:-73.12°
10:03

¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?  

Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.

10:03

¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?  

Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.

10:00

Sismo en Venezuela - Colombia , Región Fronteriza

Magnitud: 2.1

Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)

Hora local: 2026-08-05 08:27:42

Hora UTC: 2026-08-05 13:27:42

Latitud: 7.12°

Longitud: -71.89°

10:00

Sismo en Dabeiba - Antioquia, Colombia

Magnitud: 3.1

Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)

Hora local: 2026-08-05 07:56:08

Hora UTC: 2026-08-05 12:56:08

Latitud: 6.86°

Longitud: -76.25°

10:00

Sismo en Los Santos - Santander, Colombia

Magnitud: 2.5

Profundidad: 138 km

Hora local: 2026-08-05 04:54:38

Hora UTC: 2026-08-05 09:54:38

Latitud: 6.87°

Longitud: -73.14°

10:00

Sismo en Piedecuesta - Santander, Colombia

Magnitud: 2.3

Profundidad: 137 km

Hora local: 2026-08-05 03:25:38

Hora UTC: 2026-08-05 08:25:38

Latitud: 6.89°

Longitud: -73.01°

09:47

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?

En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.​​

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¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?

RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC

​El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.

09:47

Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

09:47

¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?

El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.

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¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC) sobre los últimos sismos en el país.