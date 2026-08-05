Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
- Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: 142 km
- Hora local: 2026-08-05 10:38:00
- Hora UTC: 2026-08-05 15:38:00
- Latitud: 6.81°
- Longitud:-73.12°
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
Sismo en Venezuela - Colombia , Región Fronteriza
Magnitud: 2.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-08-05 08:27:42
Hora UTC: 2026-08-05 13:27:42
Latitud: 7.12°
Longitud: -71.89°
Sismo en Dabeiba - Antioquia, Colombia
Magnitud: 3.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-08-05 07:56:08
Hora UTC: 2026-08-05 12:56:08
Latitud: 6.86°
Longitud: -76.25°
Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
Magnitud: 2.5
Profundidad: 138 km
Hora local: 2026-08-05 04:54:38
Hora UTC: 2026-08-05 09:54:38
Latitud: 6.87°
Longitud: -73.14°
Sismo en Piedecuesta - Santander, Colombia
Magnitud: 2.3
Profundidad: 137 km
Hora local: 2026-08-05 03:25:38
Hora UTC: 2026-08-05 08:25:38
Latitud: 6.89°
Longitud: -73.01°
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC) sobre los últimos sismos en el país.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC) sobre los últimos sismos en el país.