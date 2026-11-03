Por Redacción EC

Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico

Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.

12:14
  • Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
  • Hora Local: 11:40:53 03/11/2026
  • Hora UTC: 16:40:53 03/11/2026
  • Latitud: 3.87°
  • Longitud: -75.66°
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Magnitud: 2.4
12:14
  • Sismo en Santa Helena del Opón - Santander, Colombia
  • Hora Local: 11:12:43 03/11/2026
  • Hora UTC: 16:12:43 03/11/2026
  • Latitud: 6.39°
  • Longitud: -73.50°
  • Profundidad: 112 km
  • Magnitud: 2.5
12:14
  • Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
  • Hora Local: 10:57:14 03/11/2026
  • Hora UTC: 15:57:14 03/11/2026
  • Latitud: 6.82°
  • Longitud: -73.14°
  • Profundidad: 149 km
  • Magnitud: 3.6
12:13
  • Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
  • Hora Local: 09:31:22 03/11/2026
  • Hora UTC: 14:31:22 03/11/2026
  • Latitud: 3.72°
  • Longitud: -75.53°
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Magnitud: 2.5
12:13
  • Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
  • Hora Local: 08:16:12 03/11/2026
  • Hora UTC: 13:16:12 03/11/2026
  • Latitud: 3.85°
  • Longitud: -75.61°
  • Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
  • Magnitud: 3.1
12:13
  • Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
  • Hora Local: 07:38:02 03/11/2026
  • Hora UTC: 12:38:02 03/11/2026
  • Latitud: 3.85°
  • Longitud: -75.69°
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Magnitud: 2.3
12:13
  • Sismo en Zapatoca - Santander, Colombia
  • Hora Local: 06:13:07 03/11/2026
  • Hora UTC: 11:13:07 03/11/2026
  • Latitud: 6.83°
  • Longitud: -73.19°
  • Profundidad: 151 km
  • Magnitud: 2.0
10:13
  • ¿Cómo se sabe que va a temblar?
  • Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.  

10:12
  • ¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?  
  • Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
01:06
  • Sismo en Buenaventura - Valle del Cauca, Colombia

  • Magnitud: 3.1

  • Profundidad: 31 km

  • Hora local: 2026-11-03 00:44

  • Latitud: 3.87°

  • Longitud: -76.98°

01:05
  • Sismo en Los Santos - Santander, Colombia

  • Magnitud: 2.8

  • Profundidad: 137 km

  • Hora local: 2026-11-03 00:36

  • Latitud: 6.84°

  • Longitud: -73.10°
01:04
  • ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN COLOMBIA?

  • El sismo del 31 de enero de 1906 localizado en el océano Pacífico frente a las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia) con una magnitud de momento estimada en 8.8 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
01:02
  • ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?

  • El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
01:01
  • ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?

  • En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
01:01
  • ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?

  • RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC

  • ​El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
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  • Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
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  • ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?

  • El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo la investigación en geociencias y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo del país.
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¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.

Merlín IA

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