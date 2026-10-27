Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
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- ¿Por qué un terremoto puede sentirse en varias ciudades?
- Las ondas sísmicas se propagan desde el punto donde se produce la ruptura y pueden recorrer grandes distancias.
- La magnitud del evento, su profundidad, la distancia respecto del epicentro y las características geológicas del terreno influyen en la manera en que se percibe el movimiento.
11:06
- Por ejemplo, un sismo superficial puede generar una sacudida importante en zonas cercanas al epicentro, mientras que uno más profundo puede sentirse en una región mucho más amplia sin necesariamente producir los mismos efectos en superficie.
11:05
- Elementos que debe contener el botiquín
- Gasas y vendas elásticas para cubrir heridas y sujetar apósitos.
- Esparadrapo o cinta hipoalergénica.
- Antisépticos como clorhexidina o povidona yodada y suero fisiológico.
- Alcohol medicinal y agua oxigenada.
- Guantes descartables y mascarilla.
- Tijeras de punta roma y pinzas.
- Termómetro para medir la temperatura corporal
09:50
- ¿Qué hacer durante un temblor en Colombia?
- Si estás dentro de una edificación, agáchate, busca protección bajo una mesa resistente si está disponible y cubre la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. No utilices ascensores ni intentes salir corriendo mientras continúa el movimiento. Si estás en la calle, busca un lugar despejado, lejos de fachadas, postes y cables eléctricos.
09:49
- ¿Qué magnitud debe tener un sismo para causar daños en Colombia?
- No existe una magnitud específica a partir de la cual todos los sismos provoquen daños. Las consecuencias dependen de factores como la profundidad del movimiento, la distancia al epicentro, el tipo de suelo, la duración de la sacudida y la resistencia de las edificaciones. Por eso, un sismo de magnitud moderada también puede ocasionar daños en determinadas condiciones.
08:46
- Sismo en Cepitá - Santander, Colombia
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 153 km
- Hora local: 2026-10-27 08:08:42
- Hora UTC: 2026-10-27 13:08:42
- Latitud: 6.78°
- Longitud: -72.91°
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- REPORTE DE LOS SISMOS ACTUALIZADOS:
22:36
- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
- En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
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- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
- El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
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- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
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- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
- El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
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- ¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC ) sobre los últimos sismos en el país.
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