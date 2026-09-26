Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
- Sismo en Frontino - Antioquia
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 16:27
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: superficial
- Latitud: 6.83
- Longitud: -76.19
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 16:14
- Magnitud: 3
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.86
- Longitud: -75.64
- Sismo en Istmina - Chocó
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 15:46
- Magnitud: 4
- Profundidad: 46 km
- Latitud: 4.40
- Longitud: -76.71
- Sismo en San Andrés - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 15:43
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: 197 km
- Latitud: 6.84
- Longitud: -72.75
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 14:17
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.82
- Longitud: -75.67
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 14:04
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.75
- Longitud: -75.71
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 13:33
- Magnitud: 3.1
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.77
- Longitud: -75.61
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 13:31
- Magnitud: 3
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.84
- Longitud: -75.70
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 12:48
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.84
- Longitud: -75.64
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 12:45
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.86
- Longitud: -75.63
- Sismo en Girón - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 12:17
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 132 km
- Latitud: 6.93
- Longitud: -73.14
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-26 12:11
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.76
- Longitud: -75.63
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.3
Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
Hora local: 2026-09-26 09:48:06
Hora UTC: 2026-09-26 14:48:06
Latitud: 3.79°
Longitud: -75.63°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.7
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-26 09:06:08
Hora UTC: 2026-09-26 14:06:08
Latitud: 3.86°
Longitud: -75.64°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.4
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-26 07:58:28
Hora UTC: 2026-09-26 12:58:28
Latitud: 3.87°
Longitud: -75.63°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.4
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-26 07:36:20
Hora UTC: 2026-09-26 12:36:20
Latitud: 3.88°
Longitud: -75.61°
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 21:08
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.81
- Longitud: -75.64
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 20:46
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.87
- Longitud: -75.62
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 20:15
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.84
- Longitud: -75.72
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 20:08
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.82
- Longitud: -75.63
- Sismo en San Antonio - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 19:09
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.89
- Longitud: -75.61
- Sismo en San Antonio - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 19:05
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.90
- Longitud: -75.59
- Sismo en San Antonio - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 17:45
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.91
- Longitud: -75.57
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 17:42
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.91
- Longitud: -75.61
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
- Hora local: 2026-09-25 17:02:05
- Hora UTC: 2026-09-25 22:02:05
- Latitud: 3.83°
- Longitud: -75.66°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
- Hora local: 2026-09-25 16:40:26
- Hora UTC: 2026-09-25 21:40:26
- Latitud: 3.83°
- Longitud: -75.65°
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 16:05
- Magnitud: 2
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.88
- Longitud: -75.62
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 15:54
- Magnitud: 2
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.87
- Longitud: -75.63
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-09-25 15:44
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.88
- Longitud: -75.62
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 16:05:30
- Hora UTC: 2026-09-25 21:05:30
- Latitud: 3.88°
- Longitud: -75.62°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 14:39:14
- Hora UTC: 2026-09-25 19:39:14
- Latitud: 3.87°
- Longitud: -75.62°
- Sismo en San Antonio - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 14:35:25
- Hora UTC: 2026-09-25 19:35:25
- Latitud: 3.93°
- Longitud: -75.60°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 14:31:08
- Hora UTC: 2026-09-25 19:31:08
- Latitud: 3.88°
- Longitud: -75.63°
- Sismo en Istmina - Chocó, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: 41 km
- Hora local: 2026-09-25 13:20:50
- Hora UTC: 2026-09-25 18:20:50
- Latitud: 4.47°
- Longitud: -76.77°
- Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 13:06:38
- Hora UTC: 2026-09-25 18:06:38
- Latitud: 3.85°
- Longitud:-75.64°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 13:06:38
- Hora UTC: 2026-09-25 18:06:38
- Latitud: 3.85°
- Longitud: -75.64°
- Sismo en Istmina - Chocó, Colombia
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: 44 km
- Hora local: 2026-09-25 12:39:04
- Hora UTC: 2026-09-25 17:39:04
- Latitud: 4.49°
- Longitud: -76.72°
- Sismo en Guaca - Santander, Colombia
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 172 km
- Hora local: 2026-09-25 12:32:29
- Hora UTC: 2026-09-25 17:32:29
- Latitud: 6.94°
- Longitud:-72.85°
- Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 12:09:35
- Hora UTC: 2026-09-25 17:09:35
- Latitud: 3.83°
- Longitud: -75.64°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 11:36:30
- Hora UTC: 2026-09-25 16:36:30
- Latitud: 3.86°
- Longitud:-75.64°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
- Hora local: 2026-09-25 11:31:00
- Hora UTC: 2026-09-25 16:31:00
- Latitud: 3.87°
- Longitud:-75.65°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 11:20:57
- Hora UTC: 2026-09-25 16:20:57
- Latitud: 3.85°
- Longitud:-75.66°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-09-25 09:52:14
- Hora UTC: 2026-09-25 14:52:14
- Latitud: 3.86°
- Longitud: -75.64°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
Hora local: 2026-09-25 09:48:14
Hora UTC: 2026-09-25 14:48:14
Latitud: 3.87°
Longitud: -75.68°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.8
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-25 09:17:04
Hora UTC: 2026-09-25 14:17:04
Latitud: 3.86°
Longitud: -75.64°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-25 09:14:25
Hora UTC: 2026-09-25 14:14:25
Latitud: 3.90°
Longitud: -75.61°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.6
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-25 08:05:05
Hora UTC: 2026-09-25 13:05:05
Latitud: 3.87°
Longitud: -75.63°
Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.6
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-25 07:08:18
Hora UTC: 2026-09-25 12:08:18
Latitud: 3.86°
Longitud: -75.64°
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 18:36:31
Hora UTC: 2026-09-24 23:36:31
Latitud: 3.83°
Longitud: -75.64°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 18:13:53
Hora UTC: 2026-09-24 23:13:53
Latitud: 3.84°
Longitud: -75.64°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 18:02:01
Hora UTC: 2026-09-24 23:02:01
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.64°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.2
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 17:49:26
Hora UTC: 2026-09-24 22:49:26
Latitud: 3.87°
Longitud: -75.63°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.5
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 17:00:52
Hora UTC: 2026-09-24 22:00:52
Latitud: 3.86°
Longitud: -75.62°
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 16:41:21
Hora UTC: 2026-09-24 21:41:21
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.65°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 16:27:58
Hora UTC: 2026-09-24 21:27:58
Latitud: 3.88°
Longitud: -75.63°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 15:57:33
Hora UTC: 2026-09-24 20:57:33
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.65°
Sismo a Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 15:06:26
Hora UTC: 2026-09-24 20:06:26
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.65°
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Cada cuánto tiempo se debe revisar el kit de supervivencia?
Se recomienda revisar la mochila cada 6 meses para verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, el agua y las medicinas, así como el estado de las pilas.
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.2
Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
Hora local: 2026-09-24 12:38:58
Hora UTC: 2026-09-24 17:38:58
Latitud: 3.83°
Longitud: -75.61°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.7
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 11:58:15
Hora UTC: 2026-09-24 16:58:15
Latitud: 3.84°
Longitud: -75.66°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 4.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 11:46:32
Hora UTC: 2026-09-24 16:46:32
Latitud: 3.88°
Longitud: -75.61°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.2
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 09:44:03
Hora UTC: 2026-09-24 14:44:03
Latitud: 3.87°
Longitud: -75.63°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.4
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 09:33:27
Hora UTC: 2026-09-24 14:33:27
Latitud: 3.84°
Longitud: -75.62°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.1
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 09:24:23
Hora UTC: 2026-09-24 14:24:23
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.64°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
Hora local: 2026-09-24 08:25:02
Hora UTC: 2026-09-24 13:25:02
Latitud: 3.76°
Longitud: -75.50°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 3.4
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 08:08:40
Hora UTC: 2026-09-24 13:08:40
Latitud: 3.85°
Longitud: -75.63°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.5
Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)
Hora local: 2026-09-24 08:00:10
Hora UTC: 2026-09-24 13:00:10
Latitud: 3.84°
Longitud: -75.68°
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
Magnitud: 2.9
Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
Hora local: 2026-09-24 07:55:41
Hora UTC: 2026-09-24 12:55:41
Latitud: 3.88°
Longitud: -75.63°
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN COLOMBIA?
-
- El sismo del 31 de enero de 1906 localizado en el océano Pacífico frente a las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia) con una magnitud de momento estimada en 8.8 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
-
- Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
-
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
-
- En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
-
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
-
- El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
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- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.
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