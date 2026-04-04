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Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
Sismo en Valledupar - César
- Fecha y Hora Local: 2026-04-04 20:44
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 73 km
- Latitud: 10.84
- Longitud: -73.33
Sismo en Los Santos - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-04-04 18:42
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: 140 km
- Latitud: 6.77
- Longitud: -73.14
Sismo en Buenaventura - Valle del Cauca
- Fecha y Hora Local: 2026-04-04 18:04
- Magnitud: 3.0
- Profundidad: 64 km
- Latitud: 3.38
- Longitud: -76.90
Sismo en Vélez - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-04-04 17:52
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: 116 km
- Latitud: 6.03
- Longitud: -73.68
- ¿Cuál es el lugar donde más tiembla en Colombia?
El municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, es el lugar con mayor actividad sísmica en el país. Se le conoce como el "nido sísmico de Bucaramanga" y registra movimientos casi a diario debido a una antigua placa tectónica que se subduce bajo la cordillera.
- ¿Se puede predecir un temblor en Colombia?
No. Actualmente no existe ninguna tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha, hora o magnitud de un terremoto. Colombia cuenta con sistemas de alerta temprana que detectan la onda sísmica una vez iniciada, ganando segundos vitales para la evacuación.
- ¿Qué hacer durante un sismo fuerte?
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomienda mantener la calma y seguir estos pasos:
Busque refugio: Ubíquese en un lugar seguro lejos de ventanas o techos que puedan colapsar.
No use ascensores: Utilice siempre las escaleras de emergencia.
Kit de emergencia: Tenga a la mano agua, linterna, radio y documentos básicos.
Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Cada día se registran múltiples eventos, aunque no todos son sentidos por la población. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de monitorear y reportar estos movimientos en tiempo real.
- ¿Es normal que ocurran más sismos en el mismo lugar después de un sismo fuerte?
Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura están sujetas a un reacomodo. Durante este proceso se genera una serie de sismos en esta zona conocidos como Réplicas, las cuales son de menor magnitud y pueden ocurrir minutos, días y hasta años después del evento principal. El número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos
- ¿Dónde tiembla más en Colombia?
Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y del Caribe. Los departamentos con mayor recurrencia son:
Santander: Especialmente el municipio de Los Santos, considerado el nido sísmico del país.
Antioquia: Regiones como Murindó presentan sismicidad frecuente.
Chocó y Valle del Cauca: Zonas influenciadas por la zona de subducción del Pacífico.
- Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
- Magnitud: 3.1
- Profundidad: 148 km
- Hora local: 2026-04-04 11:44:10
- Hora UTC: 2026-04-04 16:44:10
- Latitud: 6.83°
- Longitud:-73.15°
- Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: 136 km
- Hora local: 2026-04-04 10:44:34
- Hora UTC: 2026-04-04 15:44:34
- Latitud: 6.86°
- Longitud:-73.07°
El 83% de los colombianos vive en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- ¿POR QUÉ HAY TANTOS SISMOS EN COLOMBIA?
Colombia está situada en la esquina noroccidental de Suramérica, donde confluyen las placas tectónicas Suramericana, Nasca y Caribe; una característica que explica el alto nivel de sismicidad en el país.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA - COLOMBIA
- • Línea de emergencia: 123
(Es la línea única de emergencias Nacional, que permite que en un sólo número los colombianos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad que ofrece el Estado)
- • Policía Nacional: 112
- • Policía de Tránsito: 127
- • Defensa Civil: 144
- • Bomberos: 119
- • Cruz Roja: 132
- • Servicio de Ambulancias: 125
- • Gaula – Antisecuestros: 165
- • Atención a Desastres: 111
- ¿PUEDEN PREDECIRSE LOS SISMOS?
Hasta el momento no se cuenta en ninguna parte del mundo con una técnica segura para el pronóstico de sismos y se está todavía muy lejos de poder llegar a ella.
Sin embargo, aunque no se pueden predecir los sismos en el tiempo si se pueden predecir en el espacio, es decir en ciertas zonas se puede decir que ocurrirá un sismo, lo que no se sabe es cuando.
Mantente informado de los sismos ocurridos en Colombia y difundidos por el SGC (Servicio Geológico Colombiano) hoy, 3 de abril de 2026 con datos como la magnitud, epicentro y hora, además de información muy importante que gira alrededor de estos eventos.
- Sismo en La Vega - Cundinamarca, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: 177 km
- Hora local: 2026-04-03 20:54:22
- Hora UTC: 2026-04-04 01:54:22
- Latitud: 5.06°
- Longitud:-74.31°
- Sismo en el Océano Pacífico
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-04-03 17:56:40
- Hora UTC: 2026-04-03 22:56:40
- Latitud: 4.39°
- Longitud:-77.85°
- ¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?
Colombia tiembla con frecuencia por su ubicación geológica: está en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, lo que genera actividad sísmica constante.
El país se encuentra en el límite de varias placas importantes: la Placa de Nazca, la Placa Suramericana y la Placa del Caribe. La más activa es la de Nazca, que se está hundiendo debajo de la Placa Suramericana, un proceso conocido como subducción. Este movimiento libera energía acumulada en forma de sismos.
Colombia hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra gran parte de los terremotos y volcanes del mundo debido a la interacción de placas tectónicas.
El territorio colombiano tiene múltiples fallas geológicas activas, especialmente en la región andina. Estas fracturas en la corteza terrestre también generan temblores cuando liberan energía.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en el país se registran numerosos sismos cada mes, la mayoría de baja magnitud. Muchos no son percibidos por la población porque ocurren a gran profundidad o tienen poca intensidad.
- Sismo en el Océano Pacífico
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-04-03 17:37:11
- Hora UTC: 2026-04-03 22:37:11
- Latitud: 4.48°
- Longitud:-77.65°
- Sismo en Cáceres - Antioquia, Colombia
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-04-03 14:07:43
- Hora UTC: 2026-04-03 19:07:43
- Latitud: 7.55°
- Longitud:-75.20°
UÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?
Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.
¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
• Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
• Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
• En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
• No salir corriendo en zona de paso vehicular.
• Si está manejando detenga su vehículo.
• Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
• Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?
Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.
• Temblor: Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
• Terremoto: Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
- REVISA Y ANOTA EL NÚMERO DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- Sismo en Buenaventura - Valle del Cauca, Colombia.
Magnitud: 2.2
Profundidad: 34 km
Hora local: 2026-04-03 07:18
Latitud: 3.69°
Longitud: -77.02°
- ¿POR QUÉ HAY TANTOS SISMOS EN COLOMBIA?
Colombia está situada en la esquina noroccidental de Suramérica, donde confluyen las placas tectónicas Suramericana, Nasca y Caribe; una característica que explica el alto nivel de sismicidad en el país.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA - COLOMBIA
- • Línea de emergencia: 123
(Es la línea única de emergencias Nacional, que permite que en un sólo número los colombianos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad que ofrece el Estado)
- • Policía Nacional: 112
- • Policía de Tránsito: 127
- • Defensa Civil: 144
- • Bomberos: 119
- • Cruz Roja: 132
- • Servicio de Ambulancias: 125
- • Gaula – Antisecuestros: 165
- • Atención a Desastres: 111
- ¿PUEDEN PREDECIRSE LOS SISMOS?
Hasta el momento no se cuenta en ninguna parte del mundo con una técnica segura para el pronóstico de sismos y se está todavía muy lejos de poder llegar a ella.
Sin embargo, aunque no se pueden predecir los sismos en el tiempo si se pueden predecir en el espacio, es decir en ciertas zonas se puede decir que ocurrirá un sismo, lo que no se sabe es cuando.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN COLOMBIA?
El sismo del 31 de enero de 1906 localizado en el océano Pacífico frente a las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia) con una magnitud de momento estimada en 8.8 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
- ¿QUÉ ES UN SISMO?
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.