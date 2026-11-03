Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
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- Sismo en Buenaventura - Valle del Cauca, Colombia
- Magnitud: 3.1
- Profundidad: 31 km
- Hora local: 2026-11-03 00:44
- Latitud: 3.87°
- Longitud: -76.98°
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- Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
- Magnitud: 2.8
- Profundidad: 137 km
- Hora local: 2026-11-03 00:36
- Latitud: 6.84°
- Longitud: -73.10°
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- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN COLOMBIA?
- El sismo del 31 de enero de 1906 localizado en el océano Pacífico frente a las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia) con una magnitud de momento estimada en 8.8 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
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- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
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- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
- En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
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- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
- El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
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- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
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- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo la investigación en geociencias y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo del país.
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¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.
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¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país.