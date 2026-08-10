Un potente sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó) sacudió a Colombia a las 7:34 a.m. del lunes 10 de agosto de 2026. El fenómeno sísmico, catalogado como el de mayor magnitud registrado en el país en la última década, tuvo una profundidad aproximada de 96 kilómetros y se sintió con fuerza en el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia y la capital Bogotá, así como en zonas limítrofes de Ecuador y Panamá.

Situación en San José del Palmar y el departamento del Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en una zona montañosa del occidente colombiano, en jurisdicción rural del municipio de San José del Palmar.

Evaluación inicial en la zona epicentral: Por tratarse de un área rural y boscosa de la Cordillera Occidental, las unidades de socorro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Defensa Civil avanzan en el barrido territorial para determinar el balance consolidado de infraestructura afectada.

Por tratarse de un área rural y boscosa de la Cordillera Occidental, las unidades de socorro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Defensa Civil avanzan en el barrido territorial para determinar el balance consolidado de infraestructura afectada. Afectaciones regionales: La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó daños en estructuras de edificaciones e heridos en la capital departamental, Quibdó, así como monitoreo constante por posibles réplicas (habiéndose registrado sismos secundarios en municipios como Nóvita y el propio San José del Palmar).

🌎 COLOMBIA 🇨🇴 | #TERREMOTO 7.4 EN VARIAS CIUDADES



AHORA: Fuerte terremoto en Colombia, graves afectaciones en Cali, Manizales, San José del Palmar, Pereira, departamento del Chocó y otras ciudades.#Earthquake pic.twitter.com/tUXR8TJqIj — XAlertNow (@xalertnow) August 10, 2026

#ÚLTIMAHORA

Sismo de magnitud 7.4 en Colombia; van al menos 25 muertos



Esta mañana se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Colombia. Las autoridades reportan al menos 25 personas muertas, pero todo apunta que esta cifra aumente en las próximas horas.



El sismo dejó daños… pic.twitter.com/dplB8uZymF — Abejorro (@AbejorroMedia) August 10, 2026

WATCH: Building partially collapses in Cali, Colombia, after a powerful 7.4M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar. pic.twitter.com/RgFojiw8hi — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026

Impacto estructural y balance de daños en municipios y ciudades vecinas

A pesar de que el origen tectónico se localizó en la subducción del occidente de Chocó, la onda sísmica impactó gravemente a centros urbanos de departamentos colindantes como Risaralda, Caldas y Valle del Cauca:

Pereira y Manizales: Autoridades locales y organismos de socorro han reportado los mayores daños materiales e infraestructura comprometida, registrándose colapsos parciales de edificaciones e intervenciones de emergencia por parte de los bomberos.

Autoridades locales y organismos de socorro han reportado los mayores daños materiales e infraestructura comprometida, registrándose colapsos parciales de edificaciones e intervenciones de emergencia por parte de los bomberos. Cali: La Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo iniciaron verificaciones prioritarias por grietas de consideración en estructuras y caída de fachadas en múltiples sectores de la ciudad.

La Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo iniciaron verificaciones prioritarias por grietas de consideración en estructuras y caída de fachadas en múltiples sectores de la ciudad. Infraestructura de movilidad y aeropuertos: La Aeronáutica Civil dispuso la suspensión temporal de operaciones en varios aeropuertos de la región (incluyendo Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia) para evaluar la integridad física de las pistas y torres de control.

🗣️ Con relación al sismo ocurrido hoy, 10 de agosto, a las a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor… pic.twitter.com/fKJoLMLu2p — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Despliegue del Puesto de Mando Unificado (PMU) y atención de la UNGRD

Tras la emergencia sísmica, el Gobierno Nacional ordenó la activación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta técnica y humanitaria.

Atención prioritaria: La UNGRD coordina con las coordinaciones departamentales de gestión del riesgo (CDGRD) el envío de equipos de rescate urbanos (USAR) y unidades médicas de apoyo a Chocó y el Eje Cafetero. Evaluación EDAN: Se adelanta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las veredas de San José del Palmar para restablecer líneas de comunicación y suministros de servicios públicos en la zona rural.

#EsNoticia | Gobierno nacional despliega respuesta ante sismo en Chocó bajo liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella



• El sismo se registró a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido en diferentes regiones del país.



• El presidente… pic.twitter.com/JYIOi2gU25 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026

Recomendaciones oficiales de gestión del riesgo ante réplicas

Frente a la ocurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud, el SGC y la UNGRD recuerdan a la ciudadanía seguir los protocolos de autocuidado: