Un potente sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó) sacudió a Colombia a las 7:34 a.m. del lunes 10 de agosto de 2026. El fenómeno sísmico, catalogado como el de mayor magnitud registrado en el país en la última década, tuvo una profundidad aproximada de 96 kilómetros y se sintió con fuerza en el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia y la capital Bogotá, así como en zonas limítrofes de Ecuador y Panamá.
Situación en San José del Palmar y el departamento del Chocó
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en una zona montañosa del occidente colombiano, en jurisdicción rural del municipio de San José del Palmar.
- Evaluación inicial en la zona epicentral: Por tratarse de un área rural y boscosa de la Cordillera Occidental, las unidades de socorro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Defensa Civil avanzan en el barrido territorial para determinar el balance consolidado de infraestructura afectada.
- Afectaciones regionales: La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó daños en estructuras de edificaciones e heridos en la capital departamental, Quibdó, así como monitoreo constante por posibles réplicas (habiéndose registrado sismos secundarios en municipios como Nóvita y el propio San José del Palmar).
Impacto estructural y balance de daños en municipios y ciudades vecinas
A pesar de que el origen tectónico se localizó en la subducción del occidente de Chocó, la onda sísmica impactó gravemente a centros urbanos de departamentos colindantes como Risaralda, Caldas y Valle del Cauca:
- Pereira y Manizales: Autoridades locales y organismos de socorro han reportado los mayores daños materiales e infraestructura comprometida, registrándose colapsos parciales de edificaciones e intervenciones de emergencia por parte de los bomberos.
- Cali: La Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo iniciaron verificaciones prioritarias por grietas de consideración en estructuras y caída de fachadas en múltiples sectores de la ciudad.
- Infraestructura de movilidad y aeropuertos: La Aeronáutica Civil dispuso la suspensión temporal de operaciones en varios aeropuertos de la región (incluyendo Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia) para evaluar la integridad física de las pistas y torres de control.
Despliegue del Puesto de Mando Unificado (PMU) y atención de la UNGRD
Tras la emergencia sísmica, el Gobierno Nacional ordenó la activación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta técnica y humanitaria.
- Atención prioritaria: La UNGRD coordina con las coordinaciones departamentales de gestión del riesgo (CDGRD) el envío de equipos de rescate urbanos (USAR) y unidades médicas de apoyo a Chocó y el Eje Cafetero.
- Evaluación EDAN: Se adelanta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las veredas de San José del Palmar para restablecer líneas de comunicación y suministros de servicios públicos en la zona rural.
Recomendaciones oficiales de gestión del riesgo ante réplicas
Frente a la ocurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud, el SGC y la UNGRD recuerdan a la ciudadanía seguir los protocolos de autocuidado:
- Inspección de viviendas: Antes de reingresar a viviendas u oficinas, verifique que no existan fallas estructurales graves o fugas de gas.
- Canales oficiales: Informarse únicamente a través de los boletines emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las cuentas de la UNGRD.
- Líneas de emergencia: Mantener despejadas las líneas de atención (123 Cruz Roja / Bomberos / Defensa Civil) para el reporte estricto de atrapamientos o emergencias médicas.