La magia de la Champions League regresa este martes 6 de septiembre con verdaderos partidazos. El Real Madrid, campeón defensor del trofeo, es uno de los candidatos a ganar esta nueva edición. Además, hay otros equipos que se han reforzado de la mejor manera como son los casos del Barcelona, PSG, Bayern Múnich, entre otros.

Entre los duelos más interesantes y atractivos se encuentran el PSG vs. Juventus, Inter vs. Bayern Múnich y Napoli vs. Liverpool. Cabe mencionar que esta primera jornada se jugará el martes 6 de septiembre y el miércoles 7 del mismo mes.

Para que no te pierdas ninguno de estos partidazos, a continuación, te entregamos la programación completa de la jornada 1 de la Champions con sus respectivos horarios y días.

¿Qué partidos se juegan esta semana por la fecha 1 de fase de grupos de la Champions League?

Martes 6 de setiembre

- Dinamo Zagreb vs Chelsea (11:45 horas de Perú / 13:45 horas de Argentina).

- Dortmund vs Copenhague (11:45 horas de Perú / 13:45 horas de Argentina).

- Benfica vs Maccabi Haifa (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Sevilla vs Manchester City (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- RB Salzburg vs Milan (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Celtic vs Real Madrid (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- RB Leipzig vs Shakhtar (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- PSG vs Juventus (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).





Miércoles 7 de setiembre

- Ajax vs Rangers (11:45 horas de Perú / 13:45 horas de Argentina).

- Frankfurt vs S. Lisboa (11:45 horas de Perú / 13:45 horas de Argentina).

- Inter vs Bayern Munich (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Barcelona vs Viktoria Plzen (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Napoli vs Liverpool (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Atlético Madrid vs Porto (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Tottenham vs Marsella (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).

- Brujas vs Leverkusen (14:00 horas de Perú / 16:00 horas de Argentina).