La situación en Afganistán parece estar lejos de encontrar una solución en favor de sus millones de ciudadanos tras la toma del poder en Kabul por parte de los talibanes. Entre sus incontables historias, se encuentra la de una periodista afgana que reveló su experiencia desde el inicio del conflicto.

Con una voz quebrada por cómo su vida cambió tras incluso tomar una importante decisión, relata: “No quería ... salir de Afganistán, pero mi madre me obligó a irme”. Y es que su madre fue clara: “Estoy segura de que los talibanes te matarán porque eres periodista y eres mujer”.

“Tenía muchos sueños, tenía muchas esperanzas para Afganistán […] Pero ahora estoy en una mala situación y solo estoy tratando de encontrar el camino”, agrega la comunicadora para ‘Fox News’ a través de notas de voz, pues incluso una conversación por audio y video se torna difícil por estos días.

En medio de los relatos de la mujer de 28 años, los ruidos se hacían notar y ella se encargó de comentar al respecto: “Se puede escuchar ahora que están disparando”, añadió. Sobre su labor en el país asiático, comenta: “Era mi gran deseo, era un gran sueño para mí trabajar en televisión”.

“Mi oficina me llamó ... para que me fuera a casa, por favor, no regrese a la oficina porque la situación no es buena”, continúa su relato. Desde su centro de labores le dijeron que nada era claro, pues no sabían si los talibanes les permitirían o no trabajar.

Con un nuevo líder talibán, según lo que explica, este se habría hecho presente en el medio de comunicación donde trabaja. “Él dijo ‘por favor, ahora puedes quedarte en casa. Después de que decidamos que puedes trabajar aquí, puedes venir’”, habría advertido el representante de la facción.

Antes de despedirse, la mujer no pudo sino enviar un mensaje hacia Estados Unidos: “En estos 20 años, tuvimos una vida mejor que la de hoy. Pero hoy, nadie, ni los afganos, especialmente las mujeres, no se sienten seguros”, reclamó. Sobre la guerra, también fue directa: “No terminó”.

