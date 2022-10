El pasado viernes 14 de octubre, la actriz Natalia Salas volvió a aparecer en el teleserie familiar “Al fondo hay sitio” con su personaje Andrea Aguirre, quien fue la expareja de Joel González.

Su reaparición se dio cuando el popular “Niño cara de pez”, interpretado por Erick Elera, decidió comunicarse con ella como parte de un plan para volver con alguna de sus exparejas.

“No puedo creer que me llames después de nueve años... ¿qué te has creído para llamarme, pedazo de bicho insensible? Yo era una chica normal y saludable de la mente antes de conocerte, pero tú me volviste tóxica”, fue la respuesta de Andrea ante la sorpresiva llamada de Joel.

Cabe destacar que la actriz ya había dado pistas sobre su reaparición como Andrea. Mientras revelaba algunos detalles de su proceso de quimioterapia, debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado, Salas invitó a sus seguidores a estar atentos al programa.

“Otra cosita que podría contarles es que ya tengo mi cita programada para el día lunes, empiezo mis quimioterapias, así que con todo. Y bueno, la otra cosita podría ser: miren Al Fondo Hay Sitio”, dijo en una de sus historias de Instagram.

Natalia Salas deseaba regresar a “Al fondo hay sitio”

Anteriormente, la actriz había expresado sus deseos de regresar al programa durante una transmisión en vivo, cuando uno de sus seguidores le preguntó si le gustaría volver a interpretar a Andrea Aguirre. “Yesssss”, respondió eufóricamente en su momento.

En una entrevista con el diario El Popular, confirmó nuevamente lo que respondió en su transmisión: “Así es, ojalá me convoque la producción; como repito, sería algo hermoso. Sé que algunos de los personajes históricos ya aceptaron y creo que nadie de los que estuvieron dude en decir sí ante el llamado”.

Asimismo, Salas comentó que vivió momentos inolvidables gracias a su papel en la teleserie: “En mi vida artística tengo un antes y un después desde que entré a la serie (”Al fondo hay sitio”). Llegué por tres meses y me quedé tres años. Me pasaron cosas extraordinarias”.