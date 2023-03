Fue una de las personajes más recordadas de la popular serie de televisión Mil Oficios. Se trata de Cecilia Rospigliosi, quien interpretaba a ‘Mafer’ en la producción de Efraín Aguilar para Panamericana Televisión. ¿Cómo luce y a qué se dedica actualmente? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre esta importante figura pública peruana y además sobre la que era, una de las series más queridas de hace unos años.

¿CÓMO LUCE Y A QUÉ SE DEDICA LA POPULAR MAFER DE MIL OFICIOS?

Lo que se sabe es que Cecilia Rospigliosi interpretó a Mafer en “Mil oficios” y, tras el final de la serie, participó en algunos proyectos hasta que eventualmente decidió dejar la actuación para dedicarse enteramente a la psicología, profesión en la que actualmente se desempeña para que así, junto a César Ritter, se dediquen a la crianza de sus dos hijos.

“Mafer era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba, no me daba para tirar maíz (...) Éramos muy amigos. Pero no me pasaba por la cabeza (intentar algo con ella)”, declaró César Ritter para un podcast.

Y es que después de un tiempo alejados, es que César Ritter se volvió a encontrar con Cecilia Rospigliosi, cuando ella se encontraba en bata trabajando para el Larco Herrera.

‘Mafer’, quien en vida es Cecilia Rospigliosi, luce así:

QUÉ ERA MIL OFICIOS

Mil Oficios era una serie de televisión cómica peruana producida y dirigida por Efraín Aguilar para la cadena Panamericana Televisión estrenada el 11 de junio de 2001, y cuya última emisión fue el 28 de mayo de 2004.

Mil Oficios fue protagonizada por Adolfo Chuiman, Aurora Aranda, Michael Finseth, Giselle Collao, Mónica Torres, Fernando Farrés, Irma Maury, Lucho Cáceres, Magdyel Ugaz, César Ritter y Vanessa Jerí, y antagonizada por Sandra Arana. Algunos de estos actores hicieron su debut en esta producción.

Mil Oficios fue una de las teleseries más populares del canal: en su estreno alcanzó los 22 puntos de índice de audiencia, con picos de 40 puntos, y se convirtió en el programa más visto en el horario estelar de las 8:00 p.m.

El rodaje de Mil Oficios durante las tres primeras temporadas se realizó principalmente en el Coliseo Amauta.

Hacia la mitad del año 2003, una serie de factores que incluyeron problemas administrativos del canal, la salida de varios actores protagónicos y del productor general ocasionaron el declive de la serie, quedando algunas tramas inconclusas y dando un giro total en la cuarta temporada, la cual llegó a un nivel muy bajo de audiencia: (apenas 3 puntos), lo que generó el final de la serie.

Las dos primeras temporadas han sido retransmitidas numerosas veces en su canal de origen, la última vez se da entre el año 2020 hasta el 2022 emitiéndose los sábados a las 2:00 p.m. o 3:00 p.m.