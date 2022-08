Con una de sus canción ‘Provenza’, la cantante colombiana Karol G se consagró uno de los éxitos más grandes de su carrera. La canción, en la cual trabajó con Keityn y Ovy On The Drums, ha tenido una buena acogida por el mercado internacional. Pues la prestigiosa revista Billboard mencionó a ‘Provenza’ como la quinta mejor canción en lo que va de 2022. Asimismo, el medio señala que, con esta canción, la colombiana demuestra que “está en esa etapa de su carrera en la que no puede salir nada mal”.

Y no es para menos, Karol G está en la mejor etapa de su carrera, pues sus más recientes canciones han sido parte de los listados mundiales de música compitiendo con otros grandes hits, en donde los artistas no solo se enfrentan, sino que buscan conquistar un puesto para demostrar cuan buenos son.

KAROL G PRESUME EL ÉXITO DE ‘PROVENZA’

Sin lugar a dudas el éxito que viene trayendo ‘Provenza’ es tal, que personalidades de talla mundial han publicado videos en sus redes sociales bailando este gran tema. Y es que recientemente sucedió con la cantante y actriz Selena Gomez. La colombiana Karol G publicó en las stories de su cuenta de Instagram un video en el cual está Selena Gomez bailando ‘Provenza’. “Selena Gomez bailándola”, escribió la colombiana, quien también publicó un video de Kard, integrante de la desaparecida agrupación de k-pop BTS, gozando de su canción.

KAROL G COMO INVITADA EN EL TOMORRWLAND

En una de sus stories que publicó la colombiana en su cuenta oficial de Instagram, mostró un video de ella en el Tomorrowland junto a Tiesto, con quien también cantó “Don´t be shy”, canción que hicieron juntos. Actualmente el video cuenta con mas de 250 millones de reproducciones en YouTube en la que la colombiana se atrevió a cantar en ingles.

Tras la publicación del video en su red social, los comentarios no se hicieron esperar llenándola de elogios y resaltando lo grande que es, por lo que los fans pidieron una colaboración con estos artistas de talla mundial, pero en especial con Selena Gomez, quien ha hecho varias colaboraciones con artistas latinos ya sea Rauw Alejandro, Camilo Echeverry y J Balbin.

KAROL G Y SU PRÓXIMA GIRA

La antioqueña sigue disfrutando por el momento de su nueva imagen, pues recientemente dejó el color azul en su cabello para pasar al tono rojo, quien se comparó con la Sirenita, personaje de Disney. Sin embargo, Karol G viene preparando y ultimando detalles en lo que será su gira por los Estados Unidos. Los fanáticos esperan un nuevo lanzamiento, por lo que sin duda será un gran éxito.