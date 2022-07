En el clásico del futbol español, Barcelona vs. Real Madrid, que se jugó en Las Vegas, Estados Unidos, dejó varios momentos para recordar. Uno de ellos fue la victoria del Barcelona ante los ‘merengues’, el debut del polaco Robert Lewandowski en un partido no oficial y lo anecdótico con el jugador Gerard Piqué.

La afición abucheó al defensa español por su situación personal con la cantante colombiana Shakira , Una cámara cercana a Piqué pudo mostrar la incomodidad ante el público, y entre los festejos la mayoría no se pudo percatar de tal momento. En el video se puede ver que la afición silbó a Piqué desde antes que comenzara el partido.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE PIQUÉ ANTE LOS GRITOS DE LA AFICIÓN?

La hinchada azulgrana antes del comienzo del partido no dejó pasar el momento de hacerle recordar a Gerard Piqué su pasada relación con la cantante colombiana. Es por ello que en uno de los videos difundidos se escucha gritar a la afición ‘Shakira, Shakira’ y ante semejante expresión del público el defensor del Barcelona solo atinó a gesticular en un par de ocasiones mirando a la hinchada.

Es así que en el video se logra apreciar que uno de los hinchas lanza una botella de agua cerca al banquillo de los jugadores. Ante lo sucedido, el español de cierta forma ya está acostumbrado a tales escenas.

¿QUÉ DIJO ALBA SOBRE LOS ABUCHEOS QUE RECIBIÓ PIQUÉ?

Tras el partido en la que el Barcelona se llevó el clásico español, su compañero y amigo Jordi Alba se pronunció sobre los pitidos y abucheos que recibió Piqué durante el partido. “Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho o sea que...”, ironizó con una sonrisa el jugador español.

Además señaló que los pitidos no le afectan en nada (Piqué) ya que lo motiva mucho. “Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Cree que le motiva mucho más que le piten que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quiten el sueño”, cerró.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR EL BARCELONA CON PIQUÉ DE TITULAR?

El partido entre el Barcelona y el Madrid supuso el debut del polaco Robert Lewandowski con el Barcelona. De tal forma, el delantero polaco y el equipo español se preparan para enfrentar este martes a la Juventus de Italia.