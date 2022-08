El programa de Devolución del IVA fue establecido a partir del año 2020 y se crea como una compensación a favor de la población más necesitada para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA). Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos, que el Gobierno Nacional concluirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente.

Los ciudadanos que han sido beneficiados de la compensación son las personas más vulnerables, las cuales fueron determinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, y la focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación (DNP). De tal modo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podrá tener en cuenta algunas consideraciones, tales como la situación de pobreza y de pobreza extrema y podrá considerar el Sisbén o el instrumento que haga sus veces.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA EN AGOSTO?

El subsidio será programado en el municipio en el que el titular del hogar está registrado en la ficha del Sisbén, lo que significa que tendrá que realizar el cobro en ese municipio. Ahora, si el beneficiario se encuentra de manera permanente en un municipio diferente al registrado en el Sisbén, tendrá que informar al operador, para que le habilite el cobro en el nuevo municipio. El titular del hogar debe ingresar en el formulario de la pagina de SuperGIROS la siguiente información:

Tipo y número de documento.

Municipio donde está inscrito en el sistema, y municipio y departamento donde solicita el pago.

También debe adjuntar una foto del documento de identidad, por ambos lados.

¿CÓMO COBRAR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

Para consultar si soy beneficiario de este programa podrán consultar en la pagina oficial del gobierno dando clic en la opción “consulte aquí si es beneficiario”. Le llevará a una ventana a la que debe ingresar su número de cédula para que se realicé la consulta.

Finalmente, podrán acercarse a unos de los puntos autorizados de SuperGiros en el municipio en el que este registrado en el sistema Sisbén IV. En caso haya modificado la dirección de su domicilio deberán llenar un formulario.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL ESTADO DEL HOGAR DENTRO DEL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

Los beneficiaros podrán consultar el estado de los hogares dentro del Programa de Devolución del IVA en la pagina oficial ingresando el numero de identificación de la persona titular de la familia de acuerdo a la relación que tiene el Sisbén IV. A continuación encontrará los resultados de estados de los hogares y lo que significa cada uno:

* Registrado: Hogar focalizado como potencial beneficiario del Programa e incluido en el Sistema de Información del Programa y con código asignado. Sin embargo, no se considera beneficiario del programa, toda vez que se encuentra en lista de espera para ser asignado.

* Beneficiario: Hogar al cual se le aplica el proceso de liquidación de los recursos en el respectivo ciclo operativo.

* No Vigente: Hogar que por solicitud del titular fue retirado del programa, hogar unipersonal cuyo titular falleció u hogar con titular identificado como parte de un hogar beneficiario de Ingreso Solidario.

* No Elegible: Hogar focalizado al cual se le identifica alguna de las causales de no elegibilidad y por lo tanto no entra al proceso de liquidación del respectivo(s) ciclo(s) operativo(s).

En caso el estado del hogar no este registrada es porque no cumple con los requisitos para ser considerado un potencial beneficiario.