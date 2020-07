La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el pasado 25 de junio un dictamen que permite el retiro de dinero a los exaportantes de la Oficina de Normalización Provisional (ONP) y los afiliados vigentes que no hayan alcanzado los 20 años de aportación.

¿Quiénes son los beneficiarios del retiro de la ONP?

La propuesta de la Comisión de Economía del Congreso indica que los exafiliados a la ONP puedan acceder al retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación.

Por otra parte, los aportantes activos podrán retirar en forma extraordinaria el equivalente de hasta 1 UIT (S/ 4.300) debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

¿Cuáles son los requisitos para retirar el 100% de la ONP?

El dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso detalla que las personas que busquen retirar el 100% de sus aportes acumulados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) deben cumplir con dos requisitos:

Tener más de 55 años

No haber aportado 20 años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿Cuál el plazo para retirar el aporte?

De acuerdo al proyecto de ley, la ONP atenderá las solicitudes presentadas en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El 50 % del monto acumulado de los aportes será devuelto en un plazo de 30 días hábiles desde la calificación favorable de la solicitud ante la ONP y el otro 50% a los 60 días hábiles computados a partir del primer desembolso.

Cabe resaltar que el proyecto de ley deberá aprobarse en el pleno del Congreso para que entre en vigencia.

¿Por qué especialistas consideran que devolución de la ONP es inviable?

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, se refirió duramente al proyecto que pretende devolver a los afiliados a la ONP sus aportes.“Para poder legislar sobre sistemas de pensiones hay que conocerlos bien, y hay un enorme desconocimiento sobre cómo funciona la ONP”.

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFP sino que van para pagar las pensiones de los jubilados”, dijo Alva desde Palacio de Gobierno.

Esta misma idea la comparte la economista María Amparo Cruz Saco, Investigadora Asociada a la Universidad del Pacífico: “El Estado y la ONP no disponen de los fondos para hacer efectivo este pago a los antiguos aportantes o a los asegurados en la actualidad”, aseguró economista María Amparo Cruz Saco, Investigadora Asociada a la Universidad del Pacífico.

“Con la mano derecha se recoge el aporte de los trabajadores afiliados que es del 13 %, y con la mano izquierda se pagan los beneficios a más de 250 mil beneficiarios pensionistas. Si bien ha habido un esfuerzo de la ONP por mejorar sus finanzas, el pago de estos beneficios no alcanza, entonces hay un déficit que se financia con una transferencia corriente de recursos ordinarios del Estado”, indicó Cruz Saco.

¿Cómo reviso mi estado de cuenta ONP?

Solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal oficial de la ONP: https://onpvirtual.pe/ .

Dirígete a la sección ¿Qué necesita? Servicios de ONP .

. Ubícate en la sección Estoy aportando .

. Da clic en Ver Estado de Cuenta de mis Aportes .

. Selecciona la opción Ver Estado de Cuenta de aportes (D.L. N° 19990).

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasa con mi fondo de ONP?

¿Qué pasa con mi fondo de ONP?

TE PUEDE INTERESAR