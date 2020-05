¿Cómo saber qué taxi está autorizado para circular en Lima y Callao?

La ampliación del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio hasta el 30 de junio en Perú ha dejado nuevas restricciones en cuanto al uso de vehículos particulares, transporte público y taxis autorizados. Esto con el fin de reducir los riesgos de contagio de coronavirus a la hora de utilizar dichos servicios a nivel nacional.

Según el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, publicado en el diario El Peruano, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los gobiernos locales serán los encargados de determinar la cantidad de vehículos que presten el servicio a la ciudadanía, incluida la modalidad de taxi. En caso, dichos transportes no cumplan con los protocolos sanitarios los conductores podrán ser fiscalizados y sancionados.

“Todos los esfuerzos de la ATU se centran en garantizar un transporte seguro a los usuarios, sin embargo es importante que la ciudadanía cumpla con el distanciamiento social en los paraderos y al interior de los vehículos. Su apoyo es fundamental en esta etapa”, comentó María Jara.

¿Qué días pueden circular los taxis en Lima y Callao?

La ATU estableció un plan de restricción vehicular muy similar al ‘pico y placa’. De esta forma, los taxis serán habilitados a circular de acuerdo al número de placa.

El cumplimiento de esta norma inició en marzo y se ha mantenido durante la ampliación del estado de emergencia decretado por el Gobierno. La presidenta de la ATU, María Jara, enfatizó que la mejor forma de distinguir a un vehículo formal que hace taxi es a través de su placa con un cintillo de color amarillo.

“Esos son formales, están inscritos, sus conductores tienen licencia de conducir profesional y tienen el SOAT para servicio público, no es un auto particular cualquiera”, remarcó.

La mecánica sería la siguiente:

- Placas que terminen en número par (incluso el cero): martes, jueves y sábado.

- Placas que terminen en número impar: lunes, miércoles, viernes y domingo.

¿Por qué es necesario que los taxis funcionen durante el estado de emergencia?

La circulación de taxis autorizados, en medio de una estado de emergencia, es clave para que que la ciudadanía pueda desplazarse a sus centros de labores, hospitales, mercados, farmacias o bancos. Eso sí, respetando la orden de inmovilización social obligatoria de 9 p.m. a 4 a.m.

¿Cuál es el protocolo que deben cumplir los taxis en Perú?

Entre las principales medidas implementadas está el uso obligatorio de mascarillas por parte de conductores y pasajeros. Además, solo podrán viajar dos pasajeros en cada servicio; que deberán ir en los asientos traseros del vehículo. No está permitido ir al lado del conductor.

Los vehículos deberán tener una división transparente entre los asientos traseros y delanteros con el objetivo de aislar al conductor e impedir que tenga contacto con los pasajeros.

Sin impedir la visión del conductor, deberán tener en un lugar visible el aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el coronavirus.

Se debe fomentar el pago del servicio por mecanismos que eviten el contacto entre las personas.

Los conductores deberán hacer uso de ventilación natural en el vehículo para que haya mejor circulación de aire.

¿Cómo saber qué taxi está autorizado para circular en Lima y Callao?

La ATU habilitó una aplicación para que los ciudadanos puedan verificar qué taxis cuentan con autorización para circular durante el estado de emergencia.

Ingresa a la página www.atu.gob.pe y elige la opción ‘consultas en línea’, ‘transporte urbano’. O da clic directamente a este enlace

Luego, coloca la placa del vehículo (no es necesario incluir el guion, ni distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas).

Finalmente, escribe el código de verificación que te pide el sitio web y presiona buscar. Así obtendrás toda la información sobre el taxi.

¿Los taxis por aplicativo funcionan durante el estado de emergencia?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, afirmó que los taxis por aplicativos no están autorizados a circular ni brindar el servicio de transporte durante el aislamiento social obligatorio (cuarentena) decretado por el Gobierno. La misma idea fue compartida por María Jara, presidenta de la ATU, que solo tienen luz verde los taxis que han sido autorizados por la ATU; "no incluye los vehículos que están inscritos en un aplicativo y no están habilitados por la ATU”, destacó.

“Siempre han sido informales, no se vuelven formales porque su operación está en un aplicativo. Están haciendo un servicio para el cual no tienen habilitación”, detalló a RPP.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

