Desde febrero de este año la OMS declaró que la humanidad se encontraba en una pandemia por el nuevo coronavirus, el cual causa la enfermedad del COVID-19. Aún el mundo se encuentra a la espera de una solución, una vacuna o un tratamiento definitivo para mitigar esta enfermedad que afecta a más de 6 millones y medio de personas en el planeta.

Sin embargo, no todo está perdido. Se sabe que al menos a un 80% de los contagiados con COVID-19 no presentan síntomas graves. Por lo que, —en aras de no saturar el sistema de salud de cada país—, es posible tratar a los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus en sus propias casas.

Ante todo hay que identificar los síntomas del COVID-19. Los más comunes son: tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, malestar general, pérdida del sentido del gusto y del sentido del olfato, entre otros.

Una vez hecho esto, hay que hacer una prueba rápida o una molecular, para determinar la presencia del síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en el organismo. Dependiendo del país o la ciudad en la que te encuentres, existen pruebas a domicilio o centros médicos autorizados que las realizan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que las personas no se automediquen en casa. Sin embargo, los tratamientos médicos actualmente tras la visita a un profesional de la salud usualmente se trata de aliviar los síntomas de los pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus. De esta forma buscan ayudar al cuerpo para su pronta recuperación. Las recomendaciones principales si tienes un paciente de coronavirus en casa son:

Aseo . Lavarse las manos con agua y con jabón, por unos 20 segundos o más. Tanto el paciente como los integrantes del hogar.

Contacto . Evitar uno mismo tocar los ojos, la boca o la nariz propias y del enfermo.

Distancia social . Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas.

No salir . Quédate en casa y no vayas al trabajo o a clases. Evite los lugares públicos o muy concurridos.

Tápate . Cúbrete la nariz y la boca cuando tosas o estornudes. Para eso puedes usar uun pañuelo desechable o la parte interior de tu codo. Tras hacerlo, lávate las manos.

Individualidad . Si estás enfermo, ocupa un cuarto separado en casa. Si no es posible, aún puedes separar una cama. Si es posible, usa un baño propio.

Ventilación . La habitación en la que se encuentre el enfermo debe estás bien ventilada.

Marcar . Se debe marcar los cubiertos, platos y tazas de los enfermos de COVID-19.

Notas . Lleva un control de tu síntomas a diario.

Contacto . Trata de contactarte con tu familia mediante teléfono o redes sociales, eviten cualquier tipo de contacto directo.

En forma . Si es posible realiza ejercicio en casa. Esto también ayudará a mantener tu buen estado de ánimo. Evaluar esto con un profesional de la salud, la idea es que la persona no se sobresfuerce.

Alerta. El síntoma que puede volver crítica la situación del enfermo de COVID-19 es la dificultad para respirar. En caso que esta se presente, lo recomendable es ponerse en contacto con profesionales de la salud. En algunos países hay atención a domicilio, preferir esta antes de mover al paciente fuera del hogar.

A estos cuidados habría que añadir el uso de una mascarilla y una visera por parte del paciente y del cuidador. Esto se deberá hacer especialmente si el paciente de COVID-19 tiene que interactuar con su cuidador o los integrantes de la familia. Hay que evitar en lo máximo las visitas innecesarias a la casa.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

