TikTok se ha convertido rápidamente en una de las redes sociales con más usuarios y creadores de contenido en el mundo. De hecho, la relación que hay entre ellos ya ha tomado otra dimensión, pues la afinidad existe y la historia de ‘Seattle Tech Bro’ es ejemplo de ello. ¿Qué le sucedió?

El ‘tiktoker’ norteamericano se presentó ante sus fanáticos como es costumbre; sin embargo, lo peculiar en aquella ocasión fue lo que comentó sobre un bulto que sentía, a lo que al instante sus seguidores advirtieron que este elemento podía significar algo más que solo una peculiaridad.

Con las glándulas hinchadas, dos de las personas que lo veían, le hicieron notar este particular síntoma y le recomendaron que visite a un médico para una revisión. Desconcertado por el comentario, el joven les hizo caso y tomó la decisión de acudir a un especialista para que despejara sus dudas.

“TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón”, explicó mediante un video que difundió más tarde. “Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso”, cuenta.

“Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé”, continúa con el relato, detallando que se le realizó varias pruebas y ecografías, donde descubrió que existía un 95% de probabilidad de que el bulto fuera cancerígeno.

Naturalmente, la extirpación del elemento no tardaría mucho en realizarse tras las pruebas. ‘Seattle Tech Bro’ dejó de publicar videos por un tiempo hasta completar su recuperación, pues le costaba hablar. Sin embargo, eso nunca detuvo que, entre esfuerzos, agradeciera a sus fans por la advertencia que pudo costarle la vida.

Es importante destacar que, en primera instancia, el cáncer de tiroides no presenta síntomas. A medida que este mal avanza, la persona puede empezar a sentir la presencia de un bulto, además de dificultad para tragar, tos, cambios de voz y hasta dolor de cuello y garganta. El ‘tiktoker’ agrega que no llegó a sentir todas esas señales.

