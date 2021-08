Para los niños, las vacaciones significan un tiempo para alejarse de los deberes escolares y aprender temas de interés personal. Para Benyamin Ahmed, esta época le sirvió para, a sus 12 años, incrementar su patrimonio en nada menos que cerca de US$ 400.000. ¿Cómo pudo hacerlo?

El menos decidió emplear sus semanas libres de las responsabilidades escolares para crear obras de arte pixeleadas bajo el nombre de ‘Weird Whales’ (‘Ballenas raras’, en inglés) y venderlas bajo el sistema de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), un certificado digital de propiedad para comprar y vender.

Sin embargo, este sistema no le proporciona al comprador la obra real o sus derechos de autor. Además, al no tener una cuenta bancaria tradicional, el pequeño artista conserva sus ganancias en forma de Ethereum, criptomonedas en las que vendió su producción.

La segunda obra del muchacho de 12 años. (Imagen: Benyamin Ahmed)

“Mi consejo para otros niños que tal vez quieran entrar en este espacio es que no se sientan obligados a programar tal vez porque los compañeros lo presionen. Tanto si te gusta cocinar como si te gusta bailar, hazlo lo mejor que puedas”, comentó Benyamin Ahmed, también fanático de la natación, el bádminton y el taekwondo.

Su padre, un desarrollador de software que trabaja en finanzas llamado Imran, confiesa que tanto Benyamin como su hermano, Yousef, empezaron a programar desde los cinco y seis años, respectivamente. Agrega también que tuvieron la ventaja de contar con una serie de expertos en tecnología a quienes acudir por un consejo.

“Era un ejercicio un poco divertido, pero me di cuenta de que (los niños) estaban muy receptivos y que eran realmente buenos”, continúa Imran para la BBC. “Entonces empezamos a ponernos un poco más serios, y ahora practicamos todos los días. Pero no les puedes agobiar con estas cosas, no puedes decir que van a aprender a programar en tres meses”.

Con 20 a 30 minutos haciendo ejercicios de codificación al día, incluso en tiempo de vacaciones, los jóvenes incrementaron poco a poco sus habilidades en este ámbito. De ahí que ‘Weird Whales’ sea la segunda colección artístico-digital de Benyamin luego del set inspirado en ‘Minecraft’, el cual también fue vendido, pero a un precio mucho más bajo.

“Fue interesante verlos eclosionar a todas todos, ya que fueron generándose y apareciendo en mi pantalla lentamente”, comenta el muchacho que se inspiró en el meme de una ballena pixeleada para crear alrededor de 3.350 ballenas tipo emoji. Su tercera colección ya se encuentra en camino y tendrá una temática de superhéroes.

