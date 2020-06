Hace algunos meses era casi imposible pensar en que las personas usen mascarilla en un lugar que no sea un hospital. Ahora, lo que llama la atención es que alguien no la use, luego de que se declare la pandemia por el coronavirus.

Hay de muchos tipos, pero en esta nota repasaremos algunas recomendaciones que compartió la Organización Mundial de la Salud.

Es de suma importancia pues evita que la propagación del COVID-19 sea cada vez mayor. Por tal motivo, en algunos países es de uso obligatorio.

Consejos:

Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal) Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con color) Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de mascarillas quirúrgicas como de mascarillas N95), por lo que estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores sanitarios.

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID‑19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al menos un metro con los demás.

Consulte las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus para obtener más información.

Siga los consejos de la autoridad sanitaria nacional sobre el uso de mascarillas.

EL COMERCIO TE INFORMA:

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

Con información de la OMS

