Los inmigrantes indocumentados han sido golpeados fuertemente por al rápido avance del coronavirus en Estados Unidos. No solo viven días de angustia por haber perdido sus trabajos en el país norteamericano, sino que también el miedo a ser deportados ha hecho que estas personas no busquen atención médica ni pruebas de descarte. Algo muy peligroso si hablamos que se encuentran en el epicentro de la pandemia en el mundo.

El estatus migratorio influyó en la decisión del Gobierno de Estados Unidos para que millones de familias no formen parte de los cheques de apoyo económico en marzo pasado. A pesar de que radican en EE.UU. sin autorización, estos inmigrantes no han dejado de pagar sus impuestos en busca de que algún día obtengan la residencia legal.

Según el Instituto de Políticas Tributaria y Económica, alrededor de 4,3 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos no cuentan con un número de Seguro Social, presentan su declaración tributaria usando lo que se conoce como “taxpayer identification number” (número de identificación de contribuyente).

Y las malas noticias no paran. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 23 de abril una orden ejecutiva que restringe por 60 días la inmigración a la potencia mundial por el coronavirus. “Estamos hablando de inmigrantes que intentan entrar (legalmente) y también de gente que viene ilegamente”, detalló.

Inmigrantes y el coronavirus

En medio de esta crisis sanitaria, las personas indocumentadas no pueden descuidar detalles sobre sus derechos, así como las organizaciones que les pueden brindar ayuda legal o atención médica en Estados Unidos durante estas semanas que se han registrado más de 64.000 fallecidos a causa del COVID-19. Una de las plataformas más recomendadas y completas es ‘Inmigrante informado’, sitio web encargado de despejar todas las dudas y ofrecer distintos recursos para esta comunidad.

¿Cómo nació ‘Inmigrante informado’?

Fue en el 2016, durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el tema de la inmigración se convirtió en un tema central de la campaña de Donald Trump. El futuro era incierto para esta comunidad. Ante esta situación, líderes de derechos de inmigración, proveedores de servicios, abogados y tecnólogos del país norteamericano decidieron unir fuerzas reuniendo en una plataforma digital información y consejos actualizados para todos los indocumentados que se encuentran en dicho país.

(Foto: Captura de pantalla / Inmigrante Informado)

La finalidad de esta plataforma es brindar a los “inmigrantes indocumentados el conocimiento y los recursos que necesitan para sentirse preparados en este entorno político y de seguridad tan impredecible”.

¿Cómo acceder a ‘Inmigrante informado’?

No tiene ningún costo acceder a esta plataforma. Solo debes acceder al enlace www.inmigranteinformado.com. Una vez dentro hay tres opciones que te pueden servir de gran ayuda:

La plataforma cuenta con el apoyo de organizaciones como FWD.us, el National Immigration Law Center, Grantmakers Concerned With Immigrants and Refugees, Californians Together, America’s Voice, y TheDream.us.

¿Cómo utilizar ‘Inmigrante informado’ durante la pandemia?

El sitio web está disponible en español, si es que tienes dificultades con el inglés. Existen secciones de apoyo a estudiantes y padres indocumentados, guías de salud, material completo sobre derechos, así como otras herramientas en línea. Cada duda ha sido despejada por especialistas, por ejemplo, abogados de inmigración.

“Entendemos que estos tiempos son especialmente difíciles para las comunidad inmigrante que enfrentan desafíos únicos con la crisis del coronavirus y sus estatus migratorio”, detalla la página ‘Inmigrante informado’ al presentar una guía actualizada durante la pandemia. Debes ingresar al siguiente enlace. Hay información relevante sobre los 50 estados.

Los enlaces más consultados son el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y las distintas estrategias para enfrentar una deportación.

(Foto: Captura de pantalla / Inmigrante Informado)

¿Qué organizaciones puedes encontrar en ‘Inmigrante informado’?

La página ha podido recopilar más de 1,200 organizaciones sin fines de lucro, clínicas y organizaciones de confianza que prestan servicios a inmigrantes.

Ayuda legal: organizaciones con acceso a ayuda legal gratis o descontada para la comunidad de inmigrantes

Acceso a cuidado de salud: clínicas y organizaciones que brindan servicios o información sobre cómo acceder a servicios y seguros de salud como inmigrante

Respaldo de salud mental: organizaciones que brindan servicios o guías de salud mental sin costo u orientadas a la comunidad

Ayuda financiera: organizaciones que enseñan cómo llevar sus finanzas o que ofrecen respaldo laboral

Acción y organización comunitaria: organizaciones locales, regionales y nacionales que coordinan muchos esfuerzos de la comunidad inmigrante para defender sus derechos.

Solo debes colocar tu código postal para poder filtrar los resultados en el siguiente enlace.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Estados Unidos: protestas en California por el cierre de playas

Coronavirus en Estados Unidos: Protestas en California por el cierre de playas