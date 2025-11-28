Este sábado 29 de noviembre, el mundo de la lucha libre se prepara para uno de sus eventos más esperados: WWE Survivor Series 2025, que promete una noche llena de acción y sorpresas, con las dos luchas WarGames como grandes protagonistas, donde los equipos se enfrentarán en batallas épicas que pondrán a prueba la estrategia, la fuerza y la resistencia de los superestrellas, consolidando a este evento como un imperdible cierre del año para los fanáticos del cuadrilátero.

¿Cuál será el duelo más esperado del WWE Survivor Series 2025?

WWE Survivor Series 2025 promete cerrar el año con fuerza, destacando las dos intensas luchas WarGames y el esperado duelo entre John Cena y Dominik Mysterio, mientras los fanáticos se preparan para una noche cargada de acción, sorpresas y enfrentamientos que consolidan a este evento como uno de los imperdibles del calendario de la lucha libre.

A qué hora ver WWE Survivor Series 2025 en vivo y online para no perderte ni un solo momento de la acción

18:00: Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

19:00: Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

Quito (Ecuador) 20:00: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana

21:00: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay) y Región de Magallanes.

Horario en España: 01:00.

Dónde ver WWE Survivor Series

Como es habitual con los PPV de WWE en Latinoamérica y España, Survivor Series 2025 podrá disfrutarse en Netflix, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de seguir todas las luchas, incluidos los enfrentamientos WarGames y el esperado duelo entre John Cena y Dominik Mysterio, desde la comodidad de sus hogares y en alta calidad de transmisión.

Qué más debes saber sobre el WWE Survivor Series 2025

La cartelera femenina de WWE Survivor Series 2025 promete grandes emociones, con estrellas como AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO SKY enfrentándose a Becky Lynch, mientras que las campeonas por parejas Asuka y Kairi Sane, junto a Nia Jax y Lash Legend (anteriormente conocida como la jugadora de la WNBA Anriel Howard), se medirán en un intenso combate de WarGames que garantiza acción y sorpresas.