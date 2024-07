Este año, las Fiestas Patrias traen una oportunidad imperdible para quienes buscan tecnología a precios de ganga: Aduanas vía SUNAT ha anunciado un remate especial donde se subastarán laptops, celulares y electrodomésticos desde tan solo 1 sol. ¿Cómo puedes acceder a esta increíble oferta? Entérate de todos los detalles en la siguiente nota que presentamos a continuación.

CÓMO ACCEDER AL REMATE POR FIESTAS PATRIAS DE LAPTOPS, CELULARES Y ELECTRODOMÉSTICOS DESDE 1 SOL POR ADUANAS VÍA SUNAT

Para acceder al remate por Fiestas Patrias de laptops, celulares y electrodomésticos desde 1 sol, primero debes registrarte en la plataforma de remates aduaneros de la Sunat. Esto implica crear una cuenta proporcionando tu número de DNI o RUC, así como tus datos personales y de contacto. Una vez registrado, recibirás un enlace de confirmación en tu correo electrónico que deberás abrir para validar tu cuenta. Tras la validación, podrás explorar el catálogo completo de productos disponibles para la subasta, que incluye una variedad de artículos como electrodomésticos, electrónicos, ropa y vehículos.

Después de revisar el catálogo y las condiciones de los productos, puedes realizar tus ofertas a través de la plataforma digital de la Sunat. Es importante que tus ofertas sean iguales o mayores al precio base establecido para cada artículo. La oferta ganadora será la más alta al finalizar el periodo de pujas. Si tu oferta resulta ganadora, recibirás un correo electrónico con las instrucciones para completar la compra, incluyendo el depósito inicial indicado en el Código de Documento Aduanero (CDA). La verificación física de los productos antes de ofertar es recomendable para asegurar las condiciones de los mismos.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS PUJAS EN EL REMATE DE ADUANAS VÍA SUNAT?

El sistema de pujas en el remate de aduanas vía Sunat permite a los participantes ofertar por los productos de su interés en un entorno competitivo. Las pujas se realizan a través de la plataforma digital, y los usuarios tienden a esperar hasta los últimos momentos del periodo de subasta para realizar sus ofertas, con el objetivo de ganar el producto deseado al mejor precio posible. Una vez realizada una puja, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación que incluye un Código de Documento Aduanero (CDA) de 18 dígitos y el monto del depósito inicial que debe pagar para validar su oferta.

Las pujas funcionan de manera que la oferta más alta al cierre del periodo de subasta es la ganadora. Es fundamental que los participantes estén atentos a las actualizaciones y confirmaciones enviadas por correo electrónico para asegurar su participación efectiva y evitar perder la oportunidad de adquirir los productos de interés. La Sunat no ofrece garantías sobre los productos subastados, por lo que los bienes se venden en el estado en que se encuentran, y no se reembolsarán importes pagados si los productos no cumplen con las expectativas del comprador.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS FERIADOS O DÍAS NO LABORABLES DEL 26 Y 27 DE JULIO POR FIESTAS PATRIAS?

Según el Decreto Supremo N° 011-2024-PCM publicado a través del diario El Peruano, establece que el viernes 26 de julio sea considerado como descanso obligatorio, es decir, será un día no laborable para los empleados que forman parte del Estado, por lo que las horas que se dejaron de trabajar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que para el sector privado, ampararse en esta medida es opcional ya que obedecerá al acuerdo que haya entre el empleador y el trabajador si se le brinda o no el descanso durante esa fecha.

En lo más recientemente anunciado, el Gobierno ha declarado el día 27 de julio como día no laborable para los trabajadores del sector público según el decreto supremo N°066-2024-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Este día se sumaría al 26, 28 y 29 logrando el ansiado feriado largo por Fiestas Patrias en el Perú. Es importante mencionar que estas celebraciones tiene como fin incentivar el turismo interno ya que ayuda a dinamizar y fortalecer la reactivación económica de país.

¿CUÁNTOS FERIADOS EXISTEN EN JULIO?

A continuación, te presentamos los tres feriados nacionales que tiene el mes de julio en el cual el sector público y privado tendrán la posibilidad de descansar durante estas fechas.

Día de la Fuerza Aérea del Perú: martes 23 de julio.

martes 23 de julio. Fiestas Patrias: domingo 28 de julio.

domingo 28 de julio. Fiestas Patrias (Desfile y gran parada militar): lunes 29 de julio.

LISTADO DE FERIADOS QUE RESTAN EN EL PERÚ

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Domingo 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Martes 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Martes 8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Miércoles 25 de diciembre: Navidad

QUÉ ES SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su marco normativo, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa.

La SUNAT tiene diversas finalidades, pero entre las más principales se encuentra el administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley.

La SUNAT siempre velará por la correcta aplicación de la normatividad que regula la administración tributaria y la lucha contra los delitos aduaneros conforme a sus atribuciones.