Tras el inicio del verano en el Perú, el pasado 21 de diciembre, los días se presentan más largos y las temperaturas comienzan a elevarse. Esto genera que muchas personas realicen diversas actividades al aire libre, en la que incluyen deportes, pícnics, yoga y más. Sin embargo, en medio de las fiestas de fin de año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha pronosticado que diferentes regiones del país presentarán altas temperaturas propias de la actual estación. Así, este evento meteorológico se extenderá por 61 horas y podría generar condiciones climáticas adversas, por lo que instaron a las autoridades locales y a la población a tomar sus precauciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ SENAMHI PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL 2025?

A través del Aviso Meteorológico N.º 466 publicado en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que regiones de la costa sur y sierra del país presentarán condiciones extremas desde este lunes 29 al miércoles 31 de diciembre. Según pronosticó la entidad, se prevé un aumento en la temperatura de moderada a fuerte intensidad, lo que incrementará la exposición a altos niveles de radiación ultravioleta en determinadas zonas. Eso no es todo, se espera también presencia de precipitaciones, ráfagas de viento de aproximadamente 45 kilómetros por hora y nubosidad por las tardes.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 29 al 31 de diciembre, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra y costa sur.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲https://t.co/UeoEnBEiir pic.twitter.com/H6s72GbcnQ — Senamhi (@Senamhiperu) December 27, 2025

De esta manera, para el 29 de diciembre, se prevén temperaturas máximas de entre 19 °C y 30 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. En el caso de la costa, los valores oscilarán entre 15 °C y 27 °C. Por su parte, para el 30 de diciembre, el clima se mantendrá en rangos similares, es decir, entre 19 °C y 29 °C en la sierra norte, de 12 °C a 29 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Finalmente, para el miércoles 31 de diciembre, se prevén máximas que oscilarán entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte, de 14 °C a 26 °C en la sierra centro y de 15 °C a 24 °C en la sierra sur. Las regiones posiblemente afectadas son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA NO UTILIZARON FUEGOS ARTIFICIALES EN NAVIDAD 2025?

Desde hace varios años, tanto en el Perú como en otros países del mundo, suelen celebrar con fuegos artificiales la llegada de la Navidad o Año Nuevo, justamente a la medianoche. En esta oportunidad, los cielos de Lima se vieron afectados por altos niveles de contaminación debido al uso de pirotécnicos, los cuales lamentablemente también han provocado accidentes como quemaduras e incendios. De hecho, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) registró más de 60 incendios urbanos en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo.

Sin embargo, en otras comunas limeñas se registró una situación distinta. Pues, a través del TikTok, los usuarios publicaron que distritos como San Isidro y San Borja no registraron fuegos artificiales durante la Nochebuena. De acuerdo con las imágenes, lo que más llamó la atención de los internautas fue el silencio total que había en las calles de estas zonas, mientras que en los distritos aledaños se veían a lo lejos los pirotécnicos en el cielo, que indicaba la llegada de la Navidad. Sin duda, estos videos han generado un amplio debate en redes sociales, donde se destacó la solidaridad demostrada por estos vecinos hacia adultos mayores, niños y animales.