Se disputará el partido más histórico y encarnizado del fútbol peruano. Una verdadera rivalidad futbolística. Un verdadero clásico. Alianza Lima y Universitario volverán a enfrentarse luego de la recordada goleada en el estadio Monumental. La actualidad de ambos equipos es totalmente diferente, pero bien dicen, que los clásicos se ganan, y no importan los presentes. Conoce cómo llegan a este trascendental duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Blanquiazules y cremas son clásicos rivales desde hace 94 años, los mismos años que tiene el club Universitario de Deportes.

Los registros oficiales indican que el domingo 23 de setiembre de 1928 se disputó el primer partido entre ambos en el famoso “Clásico de los Bastonazos”.

En aquella histórica fecha se daría inicio a lo que hoy representa una rivalidad que excede al fútbol.

Alianza Lima y Universitario jugarán la edición número 367 entre ligas nacionales, y torneos internacionales.

¿CÓMO LLEGA ALIANZA LIMA A ESTE NUEVO SUPERCLÁSICO?

El vigente campeón del fútbol peruano vive un presente que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones del último torneo del año.

Con un partido pendiente ante FBC Melgar, y su fecha de descanso ya consumada, Alianza Lima se ubica en el cuarto lugar con 17 puntos.

Este domingo 28 de agosto perdió 2 puntos vitales en su camino al liderato.

Un penal convertido por Donald Millán a los 98 minutos les arrebató poder secundar al sorprendente Atlético Grau.

Con respecto al clásico venidero, es importante destacar la localía del club blanquiazul.

Los aliancistas no pierden en el Alejandro Villanueva desde el 6 de marzo cuando Sporting Cristal los derrotó por la mínima diferencia (0-1).

Desde entonces, su poderío y la cantidad de puntos conseguidos se ha edificado a partir de su localía.

Luego de la derrota ante los celestes hace casi 6 meses, en ‘Matute’ no ha perdido ni empatado. Ha ganado los últimos 8 partidos que disputó como local, lo que convierte al recinto blanquiazul en un estadio inexpugnable.

Recordemos, que en el primer clásico del año, y como antecedente más reciente, Alianza Lima goleó a los cremas por un categórico 1-4.

¿CÓMO LLEGA UNIVERSITARIO AL SEGUNDO CLÁSICO DEL AÑO?

A diferencia de los íntimos, Universitario viene mostrando una severa irregularidad que lo mantiene relegado en el octavo lugar del Torneo Clausura con 14 puntos.

Aunque la diferencia con Alianza no es amplia, tengamos en cuenta que los cremas tienen “dos partidos más” porque aún no descansa y no tiene partidos pendientes.

Este sábado 27 de agosto consiguió un valioso triunfo ante el colero del torneo. Fue 2 a 1 ante Ayacucho FC en el estadio Monumental. Anímicamente, este triunfo le permite llegar al clásico con un mejor semblante.

Lo preocupante para la ‘U’ es que no han podido hilar 2 triunfos consecutivos desde las primeras fechas del torneo.

A partir de la fecha 4, y luego de la partida de su goleador Álex Valera, perdió 3 partidos de manera consecutiva, y en la tabla acumulada de la Liga 1 aún se sitúa lejos de los puestos que brindan clasificación a la Copa Sudamericana, y mucho más de las primeras posiciones que clasifican al torneo más importante de clubes a nivel sudamericano.

A propósito del clásico, los cremas buscarán cobrarse la revancha de la goleada recibida en el estadio Monumental el pasado domingo 17 de abril.

ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO

La edición número 367 del superclásico peruano se disputará este domingo 4 de setiembre a las 3.30 de la tarde, y en un Alejandro Villanueva, seguramente, abarrotado como nos ha venido acostumbrando la hinchada aliancista.

El partido corresponderá a la fecha 10 del Torneo Clausura. Alianza Lima buscará la cima del torneo, mientras que la ‘U’ querrá revancha, y con ello poder acercarse al mismo cuadro blanquiazul, Atlético Grau, FBC Melgar, y Sporting Cristal.