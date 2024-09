Andrés Wiese, recordado por su papel de Nicolás de las Casas en “Al fondo hay sitio”, fue uno de los más recientes invitados del podcast “La Lengua” de Jesús Alzamora, donde contó diversos detalles de su vida personal, y como es de conocimiento público de que es hincha confeso de Universitario de Deportes, no fue una sorpresa que recibira preguntas sobre su equipo favorito. En esta línea, el popular ‘Ricolás’ sorprendió al contar una emocionante anécdota que vivió con los hinchas cremas en el Estadio Monumental de Ate. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA EMOCIONANTE EXPERIENCIA QUE VIVIÓ ANDRÉS WIESE CON LA TRINCHERA NORTE?

Todo empezó cuando Jesús Alzamora le preguntó a Andrés Wiese el motivo por el que no ha tenido una participación activa con Universitario de Deportes. Para explicar su interrogante, el conductor, quien es hincha de Alianza Lima, puso como ejemplo la ocasión en que fue presentador de un evento blanquiazul en el estadio Alejandro Villanueva y fue ovacionado por los fanáticos.

“Yo dije: ‘Soy Jesús Alzamora, arriba Alianza’. Yo tenía miedo de que me pifeen, porque por algún motivo piensas que te pueden pifear. (...) Pero cuando te aplauden... O sea no te puedo explicar la sensación de calma y de agradecimiento que tuve de que me aplaudieran. O sea, dije mi nombre y en Matute aplaudieron”, recordó Alzamora con una sonrisa.

En esta línea, Andrés Wiese reveló que vivió una experiencia similar a la de Alzamora, donde considera que sintió un nivel alto de satisfacción. La situación a la que se refería ocurrió en el Estadio Monumental, previo a un partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Según contó el actor, en algún momento antes de que empezara el encuentro, un hincha lo reconoce y grita el nombre de su personaje en “Al fondo hay sitio”, lo cual provocó nerviosismo en el artista.

“Lo más cercano que me pasó a lo que tú viviste, que lo puedo entender y digo: ‘Wow, que increíble satisfacción’, fue en un clásico en el Monumental hace años. Estaba en el palco con un amigo y me acuerdo que el palco estaba justo encima de Norte. Estábamos mirando abajo, viendo como que la gente llegaba, viendo como estaba llegando toda la trinchera antes de hacer su entrada a la tribuna, y de repente alguno de abajo me ve y grita: ‘¡Ricolás!’. Y fueron segundos donde la ansiedad era como: “O me odian o me aman”, porque nunca sabes”, contó el actor.

Acto seguido, el actor procedió a besar el escudo de su camiseta crema y gritar una arenga. De acuerdo con Wiese, sus acciones provocaron que la Trinchera Norte, la barra que alienta partido a partido al equipo merengue, toque sus bombos y corearan su nombre de ficción.

“Y (mi reacción) fue besar el escudo de la U inmediatamente, y decir: ‘¡Vamos cara**!’ Y comenzó a sonar el bombo: ‘¡Ricolás, Ricolás!”’. Ese ‘Ricolás’... (Me quería morir) de felicidad. Me aceptó la trinchera, me reconoció”, contó Wiese con mucha satisfacción.

Al recordar esta historia, el artista indicó que si le gustaría involucrarse más con Universitario de Deportes, especialmente porque es un hincha acérrimo del equipo. “Si creo que podría involucrarme más, trato de. Soy super hincha. No me pierdo ni un partido. Esté acá o esté en donde esté, me conecto, busco un link y estoy ahí sufriendo. Puede determinar mi día un resultado. mi estado de humor. Que estúpido, ¿no? pero hermoso a la vez”, comentó el actor.

¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE ANDRÉS WIESE?

Actualmente, Andrés Wiese combina su carrera en el cine, teatro y televisión con su papel como conductor del programa de viajes “Escápate”, transmitido por América tvGO, según informa Infobae Perú.

Además de su trabajo en medios, ha diversificado sus actividades con un emprendimiento familiar. Junto a su padre, Wiese ha lanzado un negocio enfocado en la producción y venta de “Veda Kombucha”, una bebida probiótica elaborada a partir de té verde y frutas frescas. Este nuevo proyecto refleja su interés en la salud y el bienestar, ampliando así su impacto más allá del ámbito actoral.