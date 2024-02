El próximo 10 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, el 4722 para ser exactos, según el calendario lunar. Esta es la fiesta más grande y espectacular del país asiático, un evento que une en su fecha central a todas las familias de su enorme territorio en una gran cena y se da la bienvenida a la primavera, de ahí su otro nombre más conocido, “Fiesta de la Primavera”.

Este evento, se celebra también en varias partes del mundo. En Perú, por ejemplo, la comunidad china y cada vez más peruanos, salen a festejar en los ya clásicos y coloridos pasacalles y se reúnen a comer en los tradicionales chifas.

Un grupo de bailarines actúan durante una danza tradicional del dragón chino durante la celebración del Año Nuevo chino (Año del Conejo) en el Templo Nan Hua en Bronkhorstspruit, el 22 de enero de 2023. Foto: AFP

Abundancia y prosperidad

De esencia netamente familiar, la fiesta del Año Nuevo Chino se caracteriza por llamar a la abundancia, de ahí los famosos sobres rojos llenos de dinero que entrega, en su mayoría, el patriarca a los miembros de la familia, o la lechuga colgada en la puerta de la casa como símbolo de prosperidad. Y qué decir de la cena, el gran banquete que disfrutarán abuelos, padres, tíos, primos, sobrinos, hijos y nietos.

“Todo es abundante y bondadoso porque las cenas familiares se comparten y esa es la razón por la que los chinos tienen sus mesas redondas y todos pueden llegar al centro y compartir”, nos dice Vanessa Yong, hija de Blanca y Lucho Yong, fundadores del Chifa San Joy Lao y actual administradora del reconocido restaurante, en conversación con El Comercio.

Algunas costumbres, sin embargo, han ido variando con el tiempo. “Hace más de 40 años -acuérdate que los chinos son agricultores- existía mucho el trueque. Entonces se juntaban entre aldeanos para festejar. Por eso era un año nuevo no solo familiar sino de comunidad. Uno, por ejemplo, decía: ‘Yo pongo el arroz’, otro mataba el pollo y otro llevaba el chancho. Esas costumbres han ido cambiando y las nuevas generaciones, creo por un tema de mayor poder adquisitivo, siguen celebrando estas fechas pero no necesariamente con toda la familia”, explica.

Un grupo de aldeanos cuelga fideos para que se sequen en un campo mientras se preparan para los próximos mercados del Año Nuevo Lunar en Huai'an, en la provincia oriental china de Jiangsu, el 25 de enero de 2024. (AFP) / -

Cada alimento, una forma, un significado

En la cultura china, cada alimento tiene un sentido de ser. Desde el uso del palito chino hasta el último bocadillo. “Para los chinos el tenedor es un arma que puede hacer daño, en cambio el palito chino, no. Es más bien como la extensión de sus dedos”, explica Vanesa.

“En cuanto a la cena de Fin de Año, no puede faltar el pescado, porque fonéticamente suena muy parecido a la palabra abundancia (Yú). Un dato importante es que el pez siempre se sirve entero. La cabeza tiene que estar señalando hacia la más o el más longevo, o sea, al patriarca o la matriarca de la familia. No puedes voltear el pescado para comerlo del otro lado, debes sacar las espinas completas y lo dejas tal cual porque si no estás volteando tu suerte”.

Otro alimento presente en este gran banquete es el fideo, el cual, por su forma, representa larga vida.

“Por eso es que los fideos no se pueden cortar”, advierte Vanessa. “El cerdo, por otro lado, es un ser que significa felicidad, por eso tiene que estar presente en esta cena, al igual que las aves, ya que estas simbolizan la fertilidad y fidelidad”.

Otro alimento infaltable esa noche es el llamado Sui Kao, cuya forma simula a los lingotes de oro; y el ya clásico enrolladito primavera tiene que estar sí o sí porque se celebra la llegada de la primavera. En cuanto a la fruta, no puede faltar la naranja por su color dorado, que al igual que el rojo llama a la buena suerte.

El arroz, el alimento más importante

No podemos dejar de hablar de una cena de Año Nuevo Chino sin mencionar a su elemento más importante: El arroz. “El arroz (blanco) es lo principal de una mesa china”, explica Vanessa. Primero, porque también significa abundancia. Segundo, porque los chinos son los milenarios sembradores de arroz, y tercero y no menos importante, esta semilla sirve de limpiador del paladar. “Como ya en la cena se tiene los cinco sabores, el dulce, el picante, el agridulce, el salado y el amargo, ¿Cómo puedes tú cambiar el sabor? con el arroz blanco. Es como enjuagar el paladar. “Por eso el arroz blanco, que es como los chinos lo comen, no lleva sal”.