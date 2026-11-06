Los aficionados a los videojuegos todavía tienen una oportunidad para ampliar su colección sin gastar dinero. Epic Games Store mantiene una promoción que permite conseguir 10 títulos para PC gratis y conservarlos permanentemente en la biblioteca personal. La selección reúne diferentes propuestas, desde carreras y aventuras de plataformas hasta combates medievales, rompecabezas y desafíos de conocimiento. A diferencia de otras ofertas, no es necesario pagar una suscripción ni haber realizado compras anteriores para acceder a estos beneficios. Sin embargo, los interesados deben darse prisa, pues la promoción termina el próximo domingo 8 de noviembre de 2026. Descubre cuáles son los videojuegos disponibles, qué características ofrece cada uno y cómo puedes reclamarlos antes de que termine la oferta.

¿CUÁLES SON LOS 10 VIDEOJUEGOS GRATUITOS DE EPIC GAMES?

La oferta reúne propuestas de distintos géneros, desde carreras y plataformas hasta aventuras de acción y desafíos de lógica. Estos son los títulos que los usuarios pueden reclamar hasta el domingo 8 de noviembre de 2026:

Balloon Strike. Dark Mystery. Funtoon’s World. Gladiator: Blades of Fury. Highway Driving. Math Fun. Maze: The Amazing Labyrinth. Mountain Racing. Quiztopia: The Ultimate Trivia. Super Kids Racing: Mini Edition.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS 10 JUEGOS GRATIS EN EPIC GAMES?

Para obtener los videojuegos no hace falta contratar una suscripción ni realizar compras anteriores. Basta con tener una cuenta gratuita en Epic Games Store y completar el procedimiento desde el navegador o la aplicación de escritorio.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Epic Games Store desde su página web o aplicación. Iniciar sesión con una cuenta personal o registrarse gratuitamente. Buscar el nombre del videojuego que desean conseguir. Acceder a la ficha correspondiente y seleccionar la opción «Obtener». Verificar que el pedido tenga un importe de cero y confirmar la operación.

No es necesario descargar los títulos en ese momento. Una vez completado el pedido, quedarán asociados permanentemente a la cuenta y podrán instalarse cuando el usuario lo desee, incluso después de que termine la oferta.

Epic Games Store. / Epic Games

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS VIDEOJUEGOS GRATUITOS?

La selección incluye alternativas para diferentes preferencias. En conducción, ‘Highway Driving’ presenta carreras tridimensionales con varios vehículos y desafíos, mientras que ‘Mountain Racing’ propone recorridos por caminos montañosos. Por su parte, ‘Super Kids Racing: Mini Edition’ ofrece 50 niveles, 50 vehículos, cinco entornos y multijugador local con pantalla dividida.

En acción destaca ‘Gladiator: Blades of Fury’, que permite combatir con 20 guerreros distribuidos en cuatro clanes: bárbaros, asesinos, caballeros y enanos. También cuenta con siete escenarios y un modo torneo. Para los seguidores de las plataformas está ‘Funtoon’s World’, que presenta 25 niveles con monedas, monstruos y personajes seleccionables.

Quienes prefieren los desafíos mentales pueden encontrar distintas alternativas. ‘Dark Mystery’ combina plataformas y rompecabezas en 35 niveles protagonizados por Furry, quien busca a su reina desaparecida. ‘Math Fun’ plantea operaciones matemáticas contra el reloj, mientras que ‘Quiztopia: The Ultimate Trivia’ reúne preguntas de ciencias, geografía, inglés, matemáticas y cultura general. Finalmente, ‘Maze: The Amazing Labyrinth’ propone superar 50 laberintos hasta encontrar la salida, según informa la plataforma Infobae.

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