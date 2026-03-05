La confirmación de nuevas presentaciones musicales en 2026, vienen llamando la atención sobre territorio peruano, y esto por sobre todo haberse revelado las fechas de gira mundial que trae de vuelta a “La Maravilla”. A través de redes sociales, Árcangel ha anunciado que recorrerá Latinoamérica para festejar 20 años de exitosa carrera, e incluyendo así a la ciudad de Lima donde brindará único concierto, y por el cual las entradas ya figuran a la venta oficialmente.

ÁRCANGEL VUELVE A LIMA PARA BRINDAR ÚNICO CONCIERTO FESTEJANDO 20 AÑOS DE CARRERA

Formando parte de convocantes festivales, Árcangel ha pisado suelo peruano en varias oportunidades a lo largo de sus 20 años de carrera, pero pocas liderando la escena para ofrecer únicos conciertos.

Esto último es lo que precisamente ocurrirá el sábado 12 de setiembre cuando tras haber llegado a Lima, esté brindando show musical como parte de gira mundial programada, y denominada “La 8va Maravilla”.

De acuerdo a las publicaciones realizadas por el propio Árcangel, el Estadio San Marcos será el recinto que acoja su único concierto en Lima durante la fecha mencionada, y desde las 9 de la noche sea testigo del bullicio de miles de fans.

Con respecto a lanzamiento de gira mundial, resulta importante recordar que a inicios de enero 2026, el artista boricua de 40 años hizo pública la presentación de un octavo álbum de estudio que incluye colaboraciones con Ricky Martin, Daddy Yankee, Grupo Firme, Kapo, Sech, Beéle, entre otros, y según lo declarado para Billboard, representa tanta madurez como sobriedad tras pasar instantes complejos vinculados a la salud.

El sábado 12 de setiembre, finalmente Árcangel brindará único concierto en San Marcos, y por ello mediante Ticketmaster, la venta de entradas figura activa desde el 3 de marzo con hasta 15% de descuento.

LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PUESTAS A LA VENTA PARA VER A ÁRCANGEL EN VIVO EL 12 DE SETIEMBRE 2026

"Perú, me cambiaste la vida!“, expresa Árcangel mediante publicación realizada en redes sociales, y partir de la cual anuncia oficialmente que desde el jueves 5 de marzo puedes adquirir boletos a precios full para asistir a su concierto en el Estadio San Marcos.

Recordando los momentos vividos conociendo Machu Picchu, “La Maravilla” confiesa haber sentido una gran energía, y quedarle “muy claro la grandeza de esta tierra y su gente”.

En relación a la venta de entradas para el concierto que brindará Árcangel el 12 de setiembre, te contamos que mediante Ticketmaster puedes adquirirla de manera 100& online, y considerando los siguientes precios full tras días de preventa:

PLATINUM STAND UP

- Del 5 de marzo al 12 de setiembre o hasta agotar stock, 394 soles

VIP STAND UP

- Del 5 de marzo al 12 de setiembre o hasta agotar stock, 269 soles

TRIBUNA

- Del 5 de marzo al 12 de setiembre o hasta agotar stock, 144 soles

Cabe resaltar, que “La 8va Maravilla World Tour” representa el festejo global de 20 años de exitosa carrera musical de un Árcangel cuyas canciones como “Hace Mucho Tiempo”, “Me Prefieres a Mí”, e incluso colaboración exclusiva con Bizarrap, lo hacen merecedor de tributos internacionales a cargo de grandes colegas del género.