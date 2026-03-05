Por Luis Carlo Merino

La confirmación de nuevas presentaciones musicales en 2026, vienen llamando la atención sobre territorio peruano, y esto por sobre todo haberse revelado las fechas de gira mundial que trae de vuelta a “La Maravilla”. A través de redes sociales, Árcangel ha anunciado que recorrerá Latinoamérica para festejar 20 años de exitosa carrera, e incluyendo así a la ciudad de Lima donde brindará único concierto, y por el cual las entradas ya figuran a la venta oficialmente.

