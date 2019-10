Argentina vs. Alemania | Fecha FIFA | Amistoso internacional | Argentina y Alemania juegan este miércoles 9 de octubre un partido amistoso en el Signal Iduna Park de Dortmund como preparación para sus respectivos torneos internacionales. El compromiso está programado para iniciar a las 13:45 horas y con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play en Argentina: UniMás, ESPN+, TUDN USA, TUDN en Vivo y Univisión Now en Estados Unidos. Ahora, si cuentas con DirecTV, también podrás seguir el encuentro por la cadena internacional.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido desde la web y te dará la mayor información del enfrentamiento entre Argentina y Alemania con las estadísticas, historial de partidos, resultados, alineaciones, horarios por país, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Argentina vs. Alemania es uno de los grandes clásicos del fútbol mundial, que escribe su historia en los mundiales, amistosos y otras competiciones internacionales que va desde el Mundial 1958.

▷ Amistoso FIFA | Argentina vs. Alemania: ¿Cómo seguir ONLINE el partido?

▷ Fútbol en vivo: revisa la programación de todos los partidos de esta semana

AFP

ARGENTINA Y ALEMANIA, CON MUCHAS VARIANTES PARA EL AMISTOSO EN DORTMUND

Tan sólo seis años después de verse las caras en la final mundialista, apenas quedan restos de aquel partido en los seleccionados de Argentina y Alemania, que este miércoles en Dortmund pondrán a prueba en qué estado están sus respectivos procesos de renovación. El seleccionador argentino Lionel Scaloni, una vez confirmado en su puesto para los clasificatorios mundialistas, tiene la oportunidad de seguir sumando crédito para su proyecto ante una Alemania a la que se le acumulan las bajas. De la lista inicial de Löw para enfrentarse a Argentina, se cayó Tony Kroos, Ilkay Gündogan, Jonas Hector, Matthias Ginter y Timo Werner, todos lesionados.

Estos se unieron a las bajas ya conocidas, también por problemas físicos, de Julian Draxler, Thilo Kehrer y Leroy Sané, que a su vez se suman a las de jugadores como Mats Hummels, Thomas Müller y Jerome Boateng, a quienes Löw ya ha dado por amortizados en la Mannschaft. Ante esta plaga de ausencias, la Alemania que se presentará ante Argentina será un equipo joven, lleno de jugadores por ahora casi desconocidos; algunos ni siquiera han debutado (Suat Serdar, Robin Koch, Nadiem Amiri, Luca Waldschmidt y Niklas Stark) y otros apenas suman un puñado de partidos internacionales (Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Kai Havertz y Marcel Halstenberg).

Por el lado de Argentina, el equipo sudamericano no podrá contar con los jugadores de River y Boca, clubes embarcados en las semifinales de Copa Libertadores. Del plantel disponible, sólo tiene a un jugador de la Superliga argentina, el volante Nicolás Domínguez (Vélez), otra figura en ascenso. Entre las caras nuevas, están el volante Nicolás González (Stuttgart, Alemania). Otro es Matías ‘Monito’ Vargas (Espanyol de Barcelona).

También podría ser una buena ocasión de ‘descubrir’ a Leonardo Balerdi, el joven central de 20 años formado en Boca Juniors que juega en el Borussia Dortmund. “Veremos si estos chicos están capacitados para jugar un encuentro de semejante entidad. Es importante que tengan esta oportunidad”, declaró Scaloni este martes.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ARGENTINA VS. ALEMANIA

Alemania: Ter Stegen - Klostermann, Süle, Tah, Halstenberg - Kimmich, Emre Can, Brandt - Gnabry, Havertz, Reus. DT: Joachim Löw

Argentina: Marchesín - Foyth, Rojo, Otamendi, Tagliafico - Paredes, De Paul, Pereyra - Dybala, Correa, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

¿POR QUÉ NO JUEGA LIONEL MESSI?

La Selección Argentina tendrá como gran ausente a Lionel Messi, quien todavía debe cumplir fechas de la sanción que le impuso la CONMEBOL tras las declaraciones polémicas al finalizar el partido con Chile en la Copa América. El delantero del Barcelona indicó que la confederación sudamericana es la gran responsable de lo que sucede con la Albiceleste y criticó las actuaciones de los árbitros.

Este será el tercer partido que el crack no podrá estar en el equipo de Scaloni: no disputó la fecha FIFA ante Chile ni ante México. Cabe destacar que este duelo contra Alemania no será el último que se perderá Leo, a quien aún le resta cumplir parte de su castigo.

TODOS LOS RESULTADOS DEL ARGENTINA VS. ALEMANIA EN AMISTOSOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES

Desde el primer enfrentamiento entre ambas selecciones que se dio en la Copa del Mundo 1958 hasta la fecha, Argentina y Alemania se vieron las caras en 22 oportunidades. Los sudamericanos tienen una ventaja de tres triunfo, considerando Copas del Mundo, partidos amistosos u otros torneo internacionales. En total: 10 victorias de Argentina, 7 victorias de Alemania y 5 empates.

08/06/1958 | Argentina 1-3 Alemania | Copa del Mundo

16/07/1966 | Alemania 0-0 Argentina | Copa del Mundo

14/01/1973 | Alemania 23 Argentina | Amistoso

05/06/1977 | Argentina 1-3 Alemania | Amistoso

12/09/1979 | Alemania 2-1 Argentina | Amistoso

01/01/1981 | Argentina 2-1 Alemania | Copa de Oro

23/03/1981 | Argentina 1-1 Alemania | Amistoso

12/09/1984 | Alemania 1-3 Argentina | Amistoso

29/06/1986 | Argentina 3-2 Alemania | Copa del Mundo

16/12/1987 | Argentina 1-0 Alemania | Amistoso

02/04/1988 | Alemania 1-0 Argentina | Copa de las Cuatro Naciones

08/07/1990 | Argentina 0-1 Alemania | Copa del Mundo

15/12/1993 | Argentina 2-1 Alemania | Amistoso

17/04/2002 | Alemania 0-1 Argentina | Amistoso

09/02/2005 | Argentina 2-2 Alemania | Amistoso

21/06/2005 | Argentina 2-2 Alemania | Copa Confederaciones

30/06/2006 | Alemania 1-1(4-2) Argentina | Copa del Mundo

03/03/2010 | Alemania 0-1Argentina | Amistoso

03/07/2010 | Alemana 4-0 Argentina | Copa del Mundo

15/08/2012 | Alemania 1-3 Argentina | Amistoso

13/07/2014 | Alemania 1-0 Argentina | Copa del Mundo

03/09/2014 | Alemania 2-4 Argentina | Amistoso

09/10/2019 | Argentina vs. Alemania | Amistoso

HORARIOS POR PAÍS PARA VER EL PARTIDO FECHA FIFA

Perú: 13:45 horas

España: 20:45 horas

México: 13:45 horas en Ciudad de México

Estados Unidos: 14:45 horas en Wahington D.C.

Argentina: 15:45 horas

Brasil: 15:45 horas en Brasilia

Colombia: 13:45 horas

Chile: 15:45 horas en Santiago

Ecuador: 13:45 horas en Quito

Uruguay: 15:45 horas

Paraguay: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

ÚLTIMOS PARTIDOS DE ARGENTINA

28/06/19 | Venezuela 0-2 Argentina | Copa América 2019

02/07/19 | Brasil 2-0 Argentina | Copa América 2019

06/07/19 | Argentina 2-1 Chile | Copa América 2019

05/09/19 | Chile 0-0 Argentina | Amistoso FIFA

10/09/19 | Argentina 4-0 México | Amistoso FIFA

ÚLTIMOS PARTIDOS DE ALEMANIA

24/03/19 | Holanda 2-3 Alemania | Eliminatorias a la Eurocopa 2020

08/06/19 | Bielorrusia 0-2 Alemania | Eliminatorias a la Eurocopa 2020

11/06/19 | Alemania 8-0 Estonia | Eliminatorias a la Eurocopa 2020

06/09/19 | Alemania 2-4 Holanda | Eliminatorias a la Eurocopa 2020

09/09/19 | Irlanda del Norte 0-2 Alemania | Eliminatorias a la Eurocopa 2020

CONOCE EL SIGNAL IDUNA PARK EN GOOGLE MAPS

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1570568712251!6m8!1m7!1sCAoSK0FGMVFpcE9aQmZJVmJ0cHMyd3l1ZEszNFZHRng2VG5Pdzg0ZnVQNE13YXc.!2m2!1d51.49265!2d7.45334!3f210.0456621004566!4f-1.0616438356164366!5f0.4000000000000002″ width="600″ height="450″ frameborder="0″ style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>