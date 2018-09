¿Cómo armar el maletín del gimnasio para no olvidarte de nada en el entrenamiento?

Si eres de aquellas mujeres que por fin decidió inscribirse al gimnasio para cumplir la promesa que hizo en Año Nuevo de cambiar su estilo de vida y volverse fitness o ya estás siguiendo una rutina pero terminas olvidándote de tus básicos en la maleta por armarla apurada, esta nota te evitará el estrés de no encontrar lo que necesitas.

Tan importante como tener ropa cómoda, seguir los consejos del entrenador para no lesionarte o cumplir con la dieta sugerida es que tengas a la mano todos los artículos necesarios para poder ejercitarte y luego ducharte para ir al trabajo o salir en óptimas condiciones hacia tu casa u otras actividades.

Lo primero que debes hacer es elegir un bolso que te permita organizar todo lo que debes llevar para entrenar, uno que tenga el tamaño adecuado, con un diseño funcional y que sea de un material duradero. Además, debe ser cómodo, con asas resistentes y compartimientos para guardar todo. Una mochila también es de gran utilidad. Es importante que no sea muy grande pues deberá entrar perfectamente en el casillero del gym, el que se cerrará con un candado.

Teniendo uno a la mano es momento de organizar lo que pondrás en él. Aquí te compartimos algunos consejos para que no te olvides de nada y puedas entrenar tranquila.

1. Lo primero que debes meter son tus llaves, celular, documento de identidad y carnet del gimnasio. Si prefieres entrenar con música, no olvides los audífonos. Una botella de agua para asegurar la hidratación es vital.



2. Dependiendo del tipo de ejercicio que realices, guarda tus zapatillas más cómodas para hacer deporte, una toalla pequeña para secarte el sudor y otra grande para cuando tengas que ducharte. Un polo adicional para cambiar el húmedo no debe faltar, así como tu ropa interior.



3. Ten un neceser donde vayan todos tus básicos de higiene: desodorante, peine, liga para el cabello, jabón, champú, crema facial y corporal, perfume y gel antibacterial pues las máquinas son usadas por muchas personas a la vez. Para que no cargues tanto peso puedes optar por las versiones pequeñas ideales para viajes.



Las mujeres tenemos muchas opciones para elegir entre maletines, mochilas o bolsos. (Foto: Kipling) (Foto: Kipling)

4. Si te vas a bañar en el gimnasio, además de los artículos de aseo, no olvides guardar en tu mochila o bolso un par de sandalias para evitar el contagio de hongos en la ducha. Tener una bolsa para guardar los artículos mojados o ropa sucia también es recomendable.



5. Si luego irás al trabajo o una reunión especial, no olvides guardar tus productos de maquillaje o tener algunos en el neceser diario para casos de emergencia o una cita de último minuto.



6. En tu maleta del gimnasio también puedes guardar algún snack saludable para luego de ejercitarte.



Como el bolso de deporte es un imprescindible para entrenar, Kipling presenta su nueva colección Gym con una variedad de bolsos y mochilas deportivas. La última propuesta de la marca se basa en colores metalizados: Mistic Pearl y Mistic Grey. Una alternativa de modelo amplio, resistente y con asas cómodas es el Art M que puede soportar cualquier peso sin dejar de ser práctico.