Después de más de 22 años, el Señor de los Milagros volverá a llegar al Callao, llevando su bendición a miles de fieles que esperaron con devoción su retorno. Para que este hecho se lleve a cabo, la venerada imagen será trasladada desde el Centro de Lima en el imponente ‘Nazareno Móvil’, un vehículo acondicionado especialmente para garantizar un trayecto seguro y ordenado hasta el Primer Puerto. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre este transporte.

¿CÓMO ES EL ‘NAZARENO MÓVIL’?

El ‘Nazareno Móvil’ es un tractocamión Mercedes-Benz Actros acondicionado para soportar el peso del anda del Señor de los Milagros.

Su estructura puede soportar más de dos toneladas, superando el peso total del anda, y su diseño compacto con corta distancia entre ejes le permite maniobrar con facilidad en calles angostas o curvas pronunciadas, una ventaja crucial para recorrer las zonas urbanas de la capital.

El tractocamión, que combina tecnología, potencia y seguridad, permitirá que la imagen avance sin inconvenientes por las calles de Lima rumbo al Primer Puerto.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS?

Este vehículo destaca por su avanzada tecnología y fiabilidad:

Seguridad: Dispone de sistemas como Active Brake Assist y MirrorCam, que incrementan la protección del vehículo y de quienes lo rodean.

Eficiencia: Su estructura aerodinámica y el sistema Predictive Powertrain Control (PPC) ayudan a reducir el consumo de combustible.

Comodidad: La cabina cuenta con el sistema Multimedia Cockpit Interactive, que brinda una experiencia ergonómica para el conductor.

Rendimiento: La transmisión automática Mercedes PowerShift 3 asegura cambios de marcha suaves y eficientes.

Durabilidad: Está construido con componentes resistentes que minimizan el desgaste y los costos de mantenimiento.

¿CUÁNDO Y CÓMO SERÁ EL TRASLADO AL CALLAO?

A diferencia de otras ocasiones, este 2025 el traslado se realizará en horas de la mañana, y no de madrugada como ocurrió en 2018 durante la visita del papa Francisco.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.

