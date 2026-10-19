Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, numerosos feligreses continúan orando por su salud. En ese contexto, los adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) utilizaron la inteligencia artificial para crear postales virtuales dedicadas al pontífice, con el propósito de transmitirle mensajes de aliento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ENVIARON LOS PENSIONISTAS DE LA ONP MENSAJES DE APOYO AL PAPA LEÓN XIV TRAS SU OPERACIÓN?

Luego de que la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmara que los médicos autorizaron el alta del papa León XIV del Hospital Gemelli de Roma tras su intervención quirúrgica, numerosos devotos elevaron oraciones por su salud. Por su parte, durante los talleres de alfabetización digital e inteligencia artificial en la Yuyaq Casa del Pensionista, los adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aprendieron a utilizar las herramientas digitales y aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje de fe e innovación al máximo representante de la Iglesia católica durante su recuperación. En esta actividad, los participantes recrearon en imágenes un esperado encuentro con el pontífice y le dedicaron emotivos mensajes de aliento, apoyo y fortaleza que fueron enviados hasta el Vaticano.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.