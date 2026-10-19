Por Manuel Gomez

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, numerosos feligreses continúan orando por su salud. En ese contexto, los adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) utilizaron la inteligencia artificial para crear postales virtuales dedicadas al pontífice, con el propósito de transmitirle mensajes de aliento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.