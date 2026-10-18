Así fue el intento fallido por acabar con la crisis del agua en el mundo: llevaron un iceberg de 2 toneladas desde Alaska hasta Iowa | Foto: Pexels
Así fue el intento fallido por acabar con la crisis del agua en el mundo: llevaron un iceberg de 2 toneladas desde Alaska hasta Iowa | Foto: Pexels
Por José Templo

En la década de 1970, la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable llevó a un príncipe saudí a plantear una solución tan ambiciosa como inesperada. Su propuesta pretendía aprovechar las enormes reservas de agua dulce atrapadas en los icebergs para abastecer regiones desérticas y reducir los elevados costos de obtener agua mediante otros métodos. En octubre de 1977, una conferencia internacional reunió a especialistas de distintos países para analizar la viabilidad de esta iniciativa, que también despertó curiosidad por una demostración realizada en una universidad estadounidense. Lo que comenzó como un proyecto de ingeniería con aspiraciones mundiales terminó dejando una historia que pocos habrían imaginado. A continuación, te contamos cómo nació esta propuesta, qué dificultades enfrentó y por qué aquel intento pasó a la historia como uno de los planes más insólitos para combatir la escasez de agua.

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