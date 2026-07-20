El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo generó reacciones entre los aficionados de ese país, sino también entre diversas figuras argentinas radicadas desde hace años en el Perú, como Julián Zucchi, Belén Estévez, Almendra Gomelsky, entre otras, quienes no dudaron en expresar sus sentimientos tras el resultado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONARON ALGUNOS FAMOSOS PERUANOS TRAS LA DERROTA DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026?

Luego de que la selección argentina cayera por 1-0 ante España en la esperada final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio, diversas figuras de la farándula peruana recurrieron a sus redes sociales para expresar sus reacciones ante la derrota de la Albiceleste. Entre ellas destacó Belén Estévez, quien manifestó su tristeza y decepción por el inesperado resultado mediante un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparecían unos alfajores argentinos: “Con mate y alfajores se sufre un poco menos”, escribió. Por su parte, Almendra Gomelsky compartió una serie de imágenes con un sentido texto dirigido al Lionel Messi. “Gracias Leo de mi corazón por todo. No campeonamos, pero contigo nos sacamos la lotería”, publicó.

Asimismo, otro de los argentinos que se expresaron fue Coco Maggio, quien estuvo presente en MetLife Stadium de Nueva Jersey para alentar a su selección. El conductor de televisión agradeció el esfuerzo del equipo y así felicitó a España por consagrarse campeona del presente Mundial. “Felicidades España. Han jugado muy bien. Nada que reprochar a este equipo. Nos dieron demasiado. Gracias por tanto”, escribió. En tanto, su compatriota Julián Zucchi vivió la final con gran intensidad y así lo reflejó en su cuenta de Instagram, donde dedicó un mensaje de admiración a Messi y resaltó los logros alcanzados por la selección argentina a lo largo de los años.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA CALLE DEDICADA A LIONEL MESSI EN ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista para La Nación, Carolina Sokalsky, propietaria de Patria Station Café, ubicado en Berkeley Heights, en el condado de Union, Nueva Jersey (Estados Unidos), reveló que Lionel Messi ya cuenta con una calle en su honor, identificada con el cartel “Leo Messi Way”, como reconocimiento a su destacada trayectoria futbolística. En cuanto a la iniciativa de esta gran gesto, la empresaria argentina llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante del espectáculo Forever Tango y, tras establecerse en Nueva York, abrió junto a sus hijos una cafetería inspirado en la identidad y la gastronomía de su país.

El establecimiento ofrece platos típicos nacionales, como empanadas, milanesas, choripán y alfajores, además de productos tradicionales y una ambientación dedicada a íconos del país. A pesar de que al inicio atraía principalmente a turistas extranjeros, en los últimos meses el perfil de su clientela cambió por completo. En ese sentido, tras una conversación entre amigos, se gestionó el pedido ante las autoridades, por lo que el Township Council de Berkeley Heights aprobó renombrar temporalmente un tramo de Sherman Avenue como “Leo Messi Way” hasta el 31 de julio.

“Desde el principio quisimos crear un pedacito de Argentina en Nueva Jersey. Las autoridades me apoyaron desde el principio. Quizás al comienzo no entendían del todo lo que significaba Messi para nosotros, pero ayudó que el Mundial estuviera por empezar. La idea fue de Pablo Ponce. Empezamos a hablar, me animé y fui a la municipalidad. Seguí todos los pasos hasta conseguir el cambio de nombre. La noticia explotó. Creo que eso va a ayudar para que nos permitan dejar el nombre de forma permanente”, reveló Carolina.