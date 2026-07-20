Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo generó reacciones entre los aficionados de ese país, sino también entre diversas figuras argentinas radicadas desde hace años en el Perú, como Julián Zucchi, Belén Estévez, Almendra Gomelsky, entre otras, quienes no dudaron en expresar sus sentimientos tras el resultado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.