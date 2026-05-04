Por Redacción EC

En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento. De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. Además de brindar una gran experiencia debido a que ofrecen un sonido más consistente. En ese sentido, en el marco del próximo Mundial 2030, un país anfitrión se prepara para finalizar con la construcción de un estadio que será considerado como el más grande del mundo. Esta propuesta no solo busca ofrecer un espectáculo de primer nivel, sino también convertirse en la sede de la final de esta competición. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.