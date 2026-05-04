En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento. De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. Además de brindar una gran experiencia debido a que ofrecen un sonido más consistente. En ese sentido, en el marco del próximo Mundial 2030, un país anfitrión se prepara para finalizar con la construcción de un estadio que será considerado como el más grande del mundo. Esta propuesta no solo busca ofrecer un espectáculo de primer nivel, sino también convertirse en la sede de la final de esta competición. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE PARA EL MUNDIAL 2030?

Es bien sabido que la FIFA confirmó que el Mundial 2030 celebrará su centenario en seis países de tres continentes, como España, Portugal y Marruecos que serán sedes principales, por su parte, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos inaugurales conmemorativos. En ese contexto, el país africano avanza con la construcción del Gran Estadio Hassan II, llamado así en honor a Hasán II de Marruecos, padre del actual monarca Mohamed VI, y que está proyectado para albergar a cerca de 115 000 aficionados. De acuerdo con el diario Olé, el recinto viene implementando algunas tribunas y gran parte de su estructura base, tras cumplirse seis meses desde el inicio de la construcción.

Asimismo, el diseño fue desarrollado por Oualalou + Choi y Populous, y se inspira en una carpa comunitaria tradicional de Marruecos conocida como moussem, similar a una gran jaima árabe y profundamente vinculada a la cultura marroquí. Y es que, la propuesta contempla una cubierta de aluminio que no solo protegerá el estadio, que abarca una extensión de 138 hectáreas, sino también sus alrededores, incluidos accesos, jardines y otros espacios destinados a los hinchas. Eso no es todo, el medio argentino informó que el coloso será una mini ciudad, donde concentrará los importantes establecimientos y sistemas de transporte (hoteles, centro comercial, parques y estación del tren de alta velocidad), lo cual se prevé que se encuentre listo a mediados del 2028.

@morocco_world_news The Grand Stade Hassan II in Benslimane is under construction and poised to become the world’s largest football stadium, designed to host the 2030 FIFA World Cup. An illustrative video shared recently offers a glimpse of the stadium’s planned evolution, showing its scale and design, though it does not depict real footage of the construction. Designed by Populous in collaboration with Oualalou + Choi, the stadium will hold 115,000 spectators, making it a record-breaking venue. Its design draws inspiration from traditional Moroccan “moussem” tents, featuring a translucent aluminum roof and garden terraces that integrate modern architecture with cultural heritage. #morocco #world #news #stadium #mwn #moroccoworldnews ♬ original sound - morocco world news

“La primera fase es remodelación para utilizarlos con normas de Confederación Africana de Fútbol, y después de la Copa Africana vamos a trabajar para el Mundial. Tenemos la construcción del gran estadio del mundo, que van a terminar en 2028. En la construcción de un nuevo estadio hay un ecosistema que va a ser un centro estratégico, no va a ser solo para el fútbol, para a servir para muchas cosas, como por ejemplo construir estación de alta velocidad. Nuestro rey su majestad acompaña todo. Su majestad decidió llamarlo Hasan II, el nombre de su padre. Seis veces presentamos candidatura para la Copa del Mundo, tanto insistir que ahora lo tenemos. Un homenaje a Hassan II”, explicó Youssef Belqasmi a Olé, en Rabat.

¿QUÉ ESTADIO MODERNO SE CONSTRUYE EN SUDAMÉRICA?

De acuerdo con la plataforma El Cronista, la empresa Corporación América Inmobiliaria anunció que invertirá cerca de u$s 50.000.000 para el desarrollo del nuevo Arena Córdoba, un nuevo recinto de última generación de escala internacional destinado a eventos de entretenimiento, que se convertirá en el primer estadio cubierto de este nivel en la zona. Este importante proyecto, que estará ubicado en el Distrito Las Artes en Argentina, tendrá una capacidad para aproximadamente 12 000 personas en más de 11.800 m² cubiertos. Esto permitirá que el lugar se convierta en el foco principal de los grandes espectáculos y dinamice la economía en sectores como gastronomía, hotelería y turismo. Es importante mencionar que el recinto tendrá 36 palcos VIP y dos lounges con capacidad para 120 personas cada uno, por lo que se espera que esté listo a mediados del 2028.