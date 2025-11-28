La hegemonía de los equipos brasileños en Copa Libertadores, hoy logra verse reflejada mediante la disputa de una nueva final continental entre Palmeiras y Flamengo. Con respecto a este partido definitorio que se jugará en el Estadio Monumental, y contará con el aliento de miles de hinchas brasileños, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) brinda información detallada acerca del plan de rutas que tendrán los servicios de transporte público como el Corredor Rojo durante el sábado 29 de noviembre, y un AeroDirecto cuyo traslado de pasajeros se hará efectivo desde el renovado “Jorge Chávez” capitalino.

La definición de la Copa Libertadores volverá a ser protagonizada por equipos brasileños, siendo en 2025 tanto Flamengo como Palmeiras aquellos clubes que buscarán alzar el trofeo contando con el aliento de una hinchada cuyo traslado hacia el Estadio Monumental, podrá llevarse a cabo mediante el Corredor Rojo y también AeroDirecto.

A través de información compartida públicamente, la ATU revela que con motivo de la gran final continental entre ambas escuadras, desde la medianoche del viernes 28 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) “adoptará medidas de seguridad en las avenidas Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores, Flora Tristán, entre otras”, y ello con la finalidad de facilitar el acceso peatonal de los ‘torcedores’ rumbo al recinto crema un día después.

Con respecto al plan de rutas que debes considerar si vas a trasladarte hacia el Estadio Monumental para disfrutar de la gran final de Copa Libertadores 2025, dicho organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informa lo siguiente tomando en cuenta los recorridos habituales de ambos servicios:

CORREDOR ROJO

- La ruta 201 que regularmente llega hasta las puertas del propio Estadio Monumental, el sábado 29 desviará su recorrido por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para terminar retomando marcha por la Av. Prolongación Javier Prado hacia Ate (En el sentido hacia el óvalo de La Perla, el recorrido será el mismo).

- La ruta 209 irá por las avenidas Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores (ambos sentidos), y para ambas rutas los paraderos más cercanos al estadio serán tanto La Molina como Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial), mientras la 204 se desviará por también La Molina, Universidad y Javier Prado Este (ambos sentidos).

AERODIRECTO

- Seis rutas habilitadas para acceder al Monumental durante el sábado 29 de la final, pudiendo utilizar las unidades que se dirigen hacia el Centro y Sur, y que te llevan a la Plaza San Martín y la Av. La Marina en San Miguel, respectivamente.

- En ambos puntos señalados, los hinchas brasileños pueden conectar sus viajes con los servicios del Metropolitano y el propio Corredor Rojo.

Cabe resaltar en relación a la disponibilidad de ambos servicios de transporte público durante la jornada del sábado 29 de noviembre cuando Palmeiras y Flamengo disputen la gran final de la Libertadores, que asimismo puedes emplear otras unidades autorizadas que circulan por las avenidas La Molina, Los Frutales y Nicolás Ayllón, entre otras que no variarán sus recorridos como el Corredor Rojo, por ejemplo, y si te desplazas desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima, utiliza el Metropolitano para terminar realizando conexión directa en Javier Prado o a la altura de la Arequipa.

¿CÓMO SE PREPARÓ PROMPERÚ PARA PROMOVER EL TURISMO GRACIAS A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025?

Lima albergará una edición más de la gran final de la Copa Libertadores que organiza la CONMEBOL, así como el Fan Zone activado para vivir al máximo toda la previa al trascendental Palmeiras vs. Flamengo 2025.

De acuerdo a la información compartida por el máximo ente rector del fútbol sudamericano, entre el miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, las puertas del Convexia Expo Center quedarán abiertas para recibir a tanto hinchas de ambos equipos brasileños como público en general que podrá disfrutar del Trophy Stand si gustan tomarse la foto soñada junto al mítico trofeo, y también gozar de estaciones interactivas gracias a PROMPERÚ.

Desde la entidad que figura adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), hoy la noticia trasciende revelándose que durante dichas jornadas previas a la disputa de la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2025, un espacio de 64 metros cuadrados quedará habilitado a fin de fortalecer la promoción de los atributos del país mediante la denominada Marca Perú.

“La presencia institucional busca posicionar al país como un destino turístico vibrante, diverso y preparado para acoger grandes eventos internacionales, aprovechando la llegada masiva de visitantes”, remarca PROMPERÚ a través de nota de prensa donde además brinda detalles acerca de lo que ofrecerá como propuesta para promocionar destinos turísticos, y por ende, atraer a potenciales visitantes.

ESTAS SON LAS ACTIVACIONES PREPARADAS POR PROMPERÚ PARA EL FAN ZONE DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025

“Silent Concert + Sonidos Ocultos”

- Un espectáculo musical en 8D que permitirá poder recorrer paisajes sonoros del Perú mediante audífonos especiales y visuales de destinos turísticos.

- Esta activación incluirá, además, la exploración de los sonidos naturales de los superfoods peruanos, integrados todos en una mezcla musical única.

“El Sonido del Ande Peruano”

- Una demostración a cargo de artesano especializado en cerámica sonora sobre cómo la tradición y la técnica ancestral pueden convertirse en instrumentos capaces de reproducir melodías inspiradas en los Andes.

- Según PROMPERÚ, los visitantes podrán manipular las piezas, experimentar con sus sonidos y conocer el vínculo existente con las prácticas culturales del país.

“Momento Pisco Spirit of Peru”

- Esta activación ofrecerá una explicación didáctica sobre el proceso de elaboración, variedades y tradición de la bebida bandera peruana, culminando así mediante degustación guiada que permitirá reforzar su identidad entre el público internacional.

ASÍ PUEDES INSCRIBIRTE PARA ACCEDER SIN COSTO AL FAN ZONE DE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025

Días previos a la gran final del sábado 29 de noviembre, la CONMEBOL habilitó el Fan Zone en Convexia Expo Center ubicado al lado del Jockey Plaza, y de esta forma le ha brindado a hinchas de Palmeiras y Flamengo, y amantes del fútbol en general, la posibilidad de tomarse foto con el mismísimo trofeo de la Libertadores, acceder a un mini estadio con desafíos y juegos, y todo ello sin costo alguno, pero debiendo haber realizado previa inscripción a través de Joinnus.

Dicha plataforma peruana ya tiene activado el destacado evento, y desde este enlace cuentas con la gran chance de registrarte e ingresar gratuitamente hasta las 10 p.m. del viernes 28 a las instalaciones donde tal y como lo señalamos líneas arriba, PROMPERÚ se encuentra impulsando la marca nacional ante miles de ‘torcedores’.

Cabe resaltar, que si bien la entrada al Fan Zone de la gran final de la Copa Libertadores 2025, resulta gratuita, es importante que una vez en puerta, muestres el código QR generado por Joinnus tras inscripción online, quedando el acceso final sujeto a la capacidad máxima del recinto.