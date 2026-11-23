En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando fuerte calor con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, debido a las altas temperaturas y al bochorno que se registran durante las noches, muchos peruanos recurren a diversos aparatos para mantener fresco el ambiente. Entre ellos destaca el ventilador, un electrodoméstico que puede tener beneficios, pero también efectos perjudiciales para la salud, especialmente cuando se utiliza durante las siestas o al dormir, ya que podría favorecer la aparición de molestias respiratorias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR A LA SALUD DORMIR CON EL VENTILADOR ENCENDIDO?

Durante estos meses, la temperatura alcanzan nuevos récords en algunas regiones costeras del país, debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esta situación ha llevado a muchos peruanos a incorporar hábitos para protegerse del calor, como utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y recurrir a sombrillas y lentes de sol, entre otros accesorios, con el objetivo de mantenerse frescos y evitar los efectos de las altas temperaturas. Sin embargo, durante las noches, algunas personas han adquirido la costumbre de dormir frente al ventilador encendido para aliviar el terrible calor, sin considerar que esta práctica podría provocar molestias respiratorias al despertar. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los efectos al descansar de esa manera:

Sequedad en la piel y los ojos : Según Mayo Clinic, las corrientes de aire pueden resecar la piel y aumentar la irritación ocular.

: Según Mayo Clinic, las corrientes de aire pueden resecar la piel y aumentar la irritación ocular. Complicación de las alergias o el asma : El aparato puede dispersar alérgenos que provocan estornudos e irritación, además de agravar los síntomas del asma.

: El aparato puede dispersar alérgenos que provocan estornudos e irritación, además de agravar los síntomas del asma. Rigidez muscular : La exposición prolongada a las corrientes de aire puede provocar tensión muscular y dolor de cuello, aunque la postura al dormir también puede influir.

: La exposición prolongada a las corrientes de aire puede provocar tensión muscular y dolor de cuello, aunque la postura al dormir también puede influir. Congestión nasal: El uso prolongado puede resecar las vías respiratorias y causar congestión nasal, dolor de garganta y sequedad bucal.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PODRÍAN ADVERTIRTE QUE ESTÁS SUFRIENDO UN GOLPE DE CALOR?

Ante las altas temperaturas que viene registrando diversas zonas de la costa del país por la llegada del Fenómeno El Niño, las autoridades recomiendan a la población a mantener una hidratación constante, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Y es que, ante la exposición prolongada a sol, tanto los niños como los adultos mayores pueden verse afectados por un golpe de calor. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre elevada, el pulso acelerado, el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, los mareos y la confusión. En los casos más graves, esta condición puede provocar convulsiones o pérdida del conocimiento, por lo que requiere atención médica inmediata. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, las medidas que se deben tomar ante un sobrecalentamiento del cuerpo:

Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado para ayudar a reducir su temperatura corporal.

Retira el exceso de ropa y deja la piel descubierta para facilitar la pérdida de calor corporal.

Coloca paños húmedos o compresas frías en el cuello, las axilas y la cabeza para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Si la persona está desorientada o tiene alterado el estado de conciencia, evita darle líquidos por vía oral para prevenir posibles atragantamientos.

Solicita atención médica de emergencia de inmediato.

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