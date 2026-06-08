A solo pocas horas de que inicie oficialmente el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. De hecho, en medio de los preparativos para la inauguración del Mundial, dos reconocidas artistas, Shakira y Belinda, se reencontraron para lo que será su presentación ante miles de personas, un espectáculo que promete marcar un momento histórico para la música latina. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SON LOS ENSAYOS DE SHAKIRA Y BELINDA PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

Este jueves 11 de junio, el mundo del fútbol se paraliza con el inicio oficial del Mundial 2026, torneo que contará con la participación de 48 selecciones, todas con un mismo objetivo: conquistar el ansiado trofeo. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de este importante evento deportivo es la ceremonia de inauguración, que tendrá a una serie de reconocidos artistas, como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná y obviamente a Shakira, lo que pondrán a cantar y bailar a más de un hincha.

Así, en medio de los preparativos para esa fecha, a través de las redes sociales, se difundió un video del encuentro entre la colombiana y la mexicana, al parecer en el backstage del escenario, tras una larga jornada de ensayos. De acuerdo con las imágenes, la ‘Reina de los Mundiales’ vistió unos leggins negros y un top a juego, con el cabello recogido, mientras que la ‘Princesa del Pop Latino’ lució un conjunto deportivo en tonos negro y gris. Al momento de encontrarse, ambas intercambiaron palabras y sonrisas, que vino acompañado de un cálido abrazo.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 iniciará oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.