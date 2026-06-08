Por Redacción EC

A solo pocas horas de que inicie oficialmente el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. De hecho, en medio de los preparativos para la inauguración del Mundial, dos reconocidas artistas, Shakira y Belinda, se reencontraron para lo que será su presentación ante miles de personas, un espectáculo que promete marcar un momento histórico para la música latina. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.