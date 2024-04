¿Sabías que si eres maestro peruano, tienes la opción de postular a un trabajo en un colegio de Estados Unidos y además acceder a un descuento especial para cursar una maestría en alguna especialidad relacionada a tu carrera? El beneficio puede ser posible gracias a Participate Learning, un programa de intercambio cultural creado hace 36 años.

De este beneficio conversamos con Ronald Ramirez, Gerente de Reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica en la siguiente entrevista.

¿Qué es Participate Learning?

Participate Learning es un programa de intercambio cultural con Estados Unidos. La idea de este proyecto es unir al mundo a través de la educación global, aquella que apunta a que el niño tenga una perspectiva o esté expuesto a una cultura diferente a la que él está acostumbrado.

Nosotros queremos que los docentes peruanos vayan a Estados Unidos y tengan una influencia cultural con niños estadounidenses, porque creemos que estos niños se conviertan en ciudadanos globales que crezcan con una empatía hacia una cultura diferente y puedan crear puentes de entendimiento y, por ejemplo, en el futuro digan: ‘Ah, mira, yo tuve una una profesora peruana y me gustaría ir a Perú y conocer más de su cultura’.

Participate Learning tiene más de 34 años de estar llevando docentes de todo el mundo a Estados Unidos y van docentes desde toda Latinoamérica, Europa, inclusive Asia porque tenemos programas en mandarín y los docentes chinos van también a compartir su cultura. Entonces, la idea primordial es que el docente peruano se convierta en un embajador cultural de su país.

¿Cuántos profesores peruanos han participado del programa?

En sus 36 años de vida, Participate Learning ha ido cambiando sus objetivos. Al principio apuntaba a un público universitario adulto pero se dieron cuenta que el impacto cultural no eran tan bueno, por lo que decidieron apuntar a los niños. “Porque usted sabe que los niños son pequeñas esponjas que absorben conocimiento, entonces decidieron cambiar el escenario y pasar de un nivel universitario a uno preescolar y primario. En cuanto al número de profesores peruanos, desde 1990 han participado con nosotros un poco más de 150 docentes. Y en la actualidad hay un poco más de 30, casi 40 docentes peruanos que están teniendo esta experiencia cultural.

¿Cuál es el proceso para postular?

El beneficio que otorga Participate Learning te permite en una primera instancia postular a la docencia en Estados Unidos y una vez en este país, puedes optar por cursar una maestría en educación preescolar, en educación especial o una maestría en innovación en la educación en la Universidad de Greensboro o la Universidad de Elon, ambas ubicadas en Carolina del Norte. Para postular debes ingresar a este LINK.

De postular a le beca, ¿Qué cubre este beneficio?

Los docentes van a tener acceso a una tarifa especial por el convenio que Participate Learning tiene con estas dos universidades. El plan de estudios puede demorar de 12 a 36 meses dependiendo de la cantidad de materias y asignaturas que lleve el estudiante por bloque. Entre más materias lleven más rápido va a culminar con su maestría. Por otro lado, las maestrías son en línea, aunque hay cursos que sí son presenciales, pero la gran mayoría, se puede decir que el 90%, se dicta en forma virtual.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los interesados solo deberán postular a través de la web de Participate Learning completamente GRATIS, no tienen que pagar un solo centavo por llenar la aplicación que les puede tomar unos 25 minutos. En cuanto a los requisitos que tienen que tener los docentes estos son: tener un título universitario en preescolar, en educación primaria, tener un excelente nivel de inglés, estar laborando actualmente en una institución pública o privada, tener licencia de conducir y estar vacunado contra la Covid 19. Una vez que se cumple con todo esto, los postulantes pasan a un proceso de entrevistas, y es cuando ya son elegidos y se les ofrece una posición como docente en Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia, los que gusten pueden optar por cursar la maestría en paralelo a su trabajo como docente.

Anabella Oballe, maestra peruana beneficiada con el programa de Participate Learning.

¿Qué beneficios tienen los docentes que enseñen en Estados Unidos?

Los docentes reciben por parte del distrito escolar donde enseñen, capacitaciones y una serie de herramientas que le permitan crecer profesionalmente. Otro beneficio se da en caso el docente sea casado. De ser así, este puede viajar con su cónyuge y a los niños menores de 18 años. El docente va a tener un salario muy competitivo según la ley, además de otros beneficios como el seguro de vida, el seguro médico y el asesoramiento 24/7 de Participate Learning.

Este asesoramiento incluye también una guía sobre viviendas, algo que no cubre el intercambio cultural.

¿Cómo se calcula el sueldo de cada docente?

El el salario se calcula de acuerdo a los años de experiencia que tenga el docente después de su año de graduación universitaria. Es decir, si viajas sola tienes que tener por lo menos dos años de experiencia y si vas con familia tienes que tener por lo menos cinco años de experiencia para así asegurar al programa que el docente puede con su salario mantener a su familia en un país como Estados Unidos. El pago es en proporción a la experiencia.

¿Hasta cuándo puedo postular como docente en EE.UU.?

Se puede postular cualquier día del año, sin embargo hay que tener en cuenta que el año escolar estadounidense empieza en agosto, por lo que si quieres acceder al intercambio este 2024, deberás postular hasta el 30 de abril.

¿Qué visa necesito tramitar para este intercambio cultural?

Si fuiste elegido para trabajar como docente en Estados Unidos, recibirás un contrato de trabajo el cual es un documento legal que se te envía a tu correo electrónico para que lo leas. Este te indicará dónde vas a trabajar, cuál será tu horario de trabajo, los beneficios que va a tener su salario, etc. Una vez firmado, Participate Learning te enviará otra serie de documentos para que los presentes ante la Embajada de Estados Unidos y tramites tu visa de intercambio cultural.

Si vas con familia puedes, al cónyuge y a los niños también se les van a brindar el mismo tipo de visa que les permita trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos.

/ M Cortes

¿Por cuánto tiempo puedo quedarme en Estados Unidos?

El docente tiene como tope 5 años para quedarse en Estados Unidos. Una vez transcurrido este tiempo, debe volver al Perú a transmitir los conocimientos adquiridos ya que se trata de un intercambio cultural. Si quieres volver al país del norte, puedes postular nuevamente a través de Participate Learning pero para ello, deberán transcurrir dos años.

La experiencia de Anabella

Con 26 años de experiencia como profesora de preescolar, Anabella Oballe, postuló a principios de 2019 al Participate Learning y después de presentar una serie de documentos que justifiquen su experiencia, ingresó al programa del cual dice sentirse agradecida por estos cinco años vividos en el país del norte.

En Lima, Anabella dictaba sus clases en inglés, por lo que dudaba un poco de cómo sería enseñar en español a chicos estadounidenses.

“Yo nunca había sido profesora de español, entonces sí tenía mis dudas respecto a cómo funcionaría este programa pero si tú sigues a cabalidad las instrucciones, los consejos, los feedbacks, todo sale bien y es increíble cómo los chicos pueden salir leyendo tan maravillosamente y entendiendo y expresándose en español”, explica.

Anabella destaca también la metodología que aplica en su aula, en la cual está a cargo del grupo de alumnos de cinco años en las clases de Español, Sociales, Ciencias Naturales y Computación junto con un asistente. “Hay mucho movimiento. Estamos hablando de las instrucciones y rutinas del día. Si se trata de una silla, hay que ponerla debajo de la mesa, entonces la pongo debajo de la mesa y ellos poco a poco van entendiendo”.

“La voz de Pedro Suárez Vértiz”

Así como explicaba Ronald Ramirez, líneas arriba, el objetivo de Participate Learning es que cada profesor se convierta en una especie de embajador de su propio país en Estados Unidos. En ese sentido, Anabella nos cuenta que en cada clase trata de hacer una conexión con el Perú. “Por ejemplo, si yo estoy hablándoles de las letras, y menciono la M, les hablo de la Montaña de Colores de Cusco, o si les enseño la letra G, les cuento de la guitarra de Pedro Suárez Vértiz. Y sobre este tema, fue como un día les conté a mis alumnos sobre la enfermedad de Pedro y que ya no podía cantar y una de las niñas, muy triste me dice: ‘¿Por qué no somos la voz de Pedro?’ y así fue como de pronto, nos pusimos a cantar ‘Cuando pienses en volver’ y ha sido tan bonito que cantaremos este tema el día de la graduación”.

De cara a su regreso al Perú, Anabella explica que le hace mucha ilusión volver a su país después de 5 años para aplicar lo aprendido.

“¿Y cómo pondría en práctica todo lo aprendido?, la verdad que se tendría que hacer todo un análisis de las ventajas del programa que voy a impartir en el colegio, poniendo en práctica todos las las rutinas diarias, el instruir a las demás profesoras para trabajar en conjunto, preparar el material... Realmente eso me causa muchísima ilusión poder regresar a mi país y poder aportar todo lo que he logrado aprender en estos cinco años trabajando en Carolina del Norte”, finaliza.