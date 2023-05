Buscando nuevas alternativas para brindar mayor seguridad a sus usuarios es que el Gobierno ofrecerá un nuevo servicio de aplicativo de viajes a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). En esta nota te compartimos todo lo que debes conocer sobre esta nueva forma de viajar que vienen impulsando el Estado Peruano a sus ciudadanos; entre otros datos que debes conocer en relación al tema.

ATU TAXI, EL NUEVO APLICATIVO DE VIAJES SEGUROS IMPULSADO POR EL GOBIERNO

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció su nuevo servicio de taxi por aplicativo llamado “ATU Taxi”, un aplicativo que busca devolver la tranquilidad y comodidad al usuario peruano.

“¡La espera ha terminado! Pronto podrás acceder a una aplicación de taxis segura y confiable de Lima y Callo. #ATUTaxi #EstamosATUServicio”, informaron mediante sus redes sociales.

Según un video institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el servicio proporcionado contará con conductores que se encuentran dentro del marco legal, vehículos autorizados para el transporte y se comprometerá a cumplir con todas las precauciones y protocolos de seguridad relacionados con el COVID-19.

Así mismo, el servicio de taxi por aplicativo de la ATU contará con monitoreo en contacto directo con la línea de emergencias 105.

“Atutaxi conductor, recopila los datos de ubicación que permiten el seguimiento del vehículo durante el viaje. Incluso, cuando la aplicación no está en uso. Por ello, se requiere del siguiente permiso en el GPS: permitir todo el tiempo o allow all the time”, se indica.

Cabe precisar que el aplicativo podrá ser descargado en Google Play y App Store.

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE EN PERÚ

El Perú enfrenta diversos desafíos en cuanto a los servicios de transporte en el país. Estos problemas abarcan desde la congestión vehicular y la falta de infraestructura adecuada hasta la informalidad en el sector y la falta de acceso equitativo al transporte.

Uno de los problemas más evidentes es la congestión vehicular en las principales ciudades del país, como Lima. El crecimiento urbano acelerado y la falta de planificación eficiente han llevado a un aumento del parque automotor sin que se hayan desarrollado suficientes infraestructuras viales para dar respuesta a esta demanda. Como resultado, los ciudadanos sufren de largos tiempos de viaje, altos niveles de contaminación y un estrés significativo en las vías de transporte.

Otro desafío importante es la falta de infraestructura de calidad. Muchas carreteras y vías de transporte se encuentran en mal estado, lo que dificulta la movilidad y aumenta los riesgos para la seguridad vial. Además, existe una brecha significativa en cuanto a la conectividad entre las áreas rurales y urbanas, lo que limita el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para las comunidades más alejadas.

La informalidad en el sector del transporte es otro problema significativo en Perú. Muchos conductores y operadores de transporte trabajan sin licencias ni permisos adecuados, lo que conlleva a un servicio deficiente y poco regulado. Esta informalidad no solo afecta la calidad del servicio, sino también la seguridad de los pasajeros, ya que no se cumplen los estándares y regulaciones necesarios para garantizar viajes seguros.

La falta de inversión en transporte público es otro desafío en el país. La deficiencia en la calidad y cobertura de los servicios de transporte público hace que muchas personas opten por utilizar vehículos privados, lo que contribuye aún más a la congestión vehicular. Además, el transporte público insuficiente o inadecuado dificulta el acceso a servicios básicos, como la educación y la atención médica, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

La falta de integración y coordinación entre los diferentes sistemas de transporte también representa un problema. En muchas ciudades, los sistemas de transporte no están interconectados de manera eficiente, lo que dificulta los traslados y aumenta los costos y tiempos de viaje para los usuarios. Además, la falta de tarifas integradas y sistemas de pago unificados complica aún más la movilidad y la accesibilidad.

Otro problema relevante es la falta de enfoque en la sostenibilidad y la promoción de alternativas de transporte más amigables con el medio ambiente. La dependencia excesiva de los vehículos particulares y el uso de combustibles fósiles contribuyen a la contaminación ambiental y al cambio climático. Es necesario impulsar medidas que fomenten el uso de transporte público, así como la implementación de infraestructuras para bicicletas y peatones, que promuevan opciones más sostenibles y reduzcan la huella ambiental.

La falta de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores es otro problema que afecta a los servicios de transporte en el país. La mayoría de los sistemas de transporte no están diseñados para satisfacer las necesidades de estas poblaciones, lo que dificulta su movilidad y limita su participación plena en la sociedad.