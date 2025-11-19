La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activará muy pronto la plataforma “Elige tu local de votación”, una herramienta clave para que los ciudadanos puedan escoger dónde sufragar en las Elecciones Generales 2026. El sistema permitirá priorizar locales cercanos al domicilio registrado en el DNI, pero solo estará disponible por tiempo limitado, por lo que es necesario estar atentos a las fechas y requisitos para no quedarse fuera.

Este proceso busca ordenar la logística electoral y reducir los desplazamientos el día de la votación. Sin embargo, existen reglas estrictas sobre la dirección registrada, el padrón electoral y la disponibilidad de locales. A continuación, te contamos qué debes tener en cuenta antes de que venza el plazo y cómo completar el procedimiento sin contratiempos.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE QUE CIERRE EL PLAZO?

La plataforma funcionará únicamente entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025, periodo durante el cual los electores podrán elegir hasta tres locales ubicados dentro del distrito que figura en su DNI. Este no es un trámite permanente: una vez concluya la fecha límite, ya no será posible registrar ni modificar preferencias.

La asignación final de mesas se dará a conocer durante 2026 y dependerá exclusivamente de las opciones registradas por cada ciudadano dentro del plazo.

¿QUÉ REQUISITO DEBO CUMPLIR PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN?

El proceso exige un único requisito central: la dirección del DNI debe haber sido actualizada hasta el 14 de octubre de 2025, fecha en que se cerró el padrón electoral.

Esa fecha es clave porque el sistema solo reconoce la información registrada en el documento hasta el cierre oficial. Cualquier cambio hecho después simplemente no existe para efectos electorales y no se reflejará en la plataforma.

Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE, fue clara al respecto: si un ciudadano mudó su residencia luego del cierre del padrón y no actualizó su DNI antes de esa fecha, deberá elegir únicamente entre los locales del distrito que sigue figurando en su documento. “Si mi DNI figura en Comas y me he mudado a otro distrito, solo podré elegir entre locales ubicados en Comas”, subrayó.

Este criterio evita inconsistencias en la organización de mesas y garantiza que todo el proceso siga una base de datos uniforme.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA ELEGIR TUS TRES LOCALES?

El trámite es virtual y se realiza en cuatro pasos:

Acceder a la plataforma “Elige tu local de votación” desde el 23 de noviembre. Confirmar que los datos del DNI coincidan con la información registrada hasta el 14 de octubre. Seleccionar hasta tres locales dentro del distrito correspondiente. Validar la elección para que quede registrada.

Cuéllar insiste en que “es fundamental que cada elector se tome el tiempo de elegir, para garantizar un desplazamiento más sencillo el día del sufragio”.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Los comicios se desarrollarán el domingo 12 de abril de 2026, fecha en la que se elegirá a la Presidencia de la República, al nuevo Congreso bicameral y a los representantes ante el Parlamento Andino.