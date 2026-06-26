El ansiado teleférico de Miraflores se acerca a su etapa definitiva, marcando un hito en la infraestructura de transporte en Lima Metropolitana. Con la fase de montaje de cables en marcha y la inminente auditoría de seguridad internacional, el proyecto está listo para transformar la manera en que vecinos, turistas y deportistas se desplazan desde el malecón hacia la Costa Verde. Esta obra representa un avance tecnológico importante para la capital y promete optimizar la conectividad en una de las zonas recreativas de mayor concurrencia del país. La culminación de este esfuerzo facilitará un tránsito mucho más ágil, integrando el acantilado con el litoral de una forma nunca antes vista en la ciudad, posicionándose como un referente clave en la gestión de servicios públicos modernos.

¿CÓMO FUNCIONARÁ ESTA NUEVA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE?

Esta obra, que cuenta con una inyección de capital privado superior a los 10 millones de dólares gestionada por la firma Teleférico ZigZag, operará bajo una modalidad de vaivén. El servicio busca dinamizar el tránsito hacia el litoral, permitiendo un desplazamiento fluido entre el parque Domodossola y la playa Redondo II.

La municipalidad estima una demanda diaria de entre 2,000 y 3,000 usuarios, quienes podrán completar el tramo de 315 metros en un periodo de tres minutos. Como destacó el burgomaestre Carlos Canales, “son 15 personas que tiene capacidad la cabina, dura 3 minutos y son 315 metros de recorrido”.

Cabe resaltar que la viabilidad del proyecto ha sido respaldada por estudios geotécnicos y ambientales aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Instalación de los cables principales en la construcción del teleférico en Miraflores unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II. (Fotos: Municipalidad de Miraflores).

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO?

El cronograma establecido por la gestión edil contempla pasos técnicos rigurosos para garantizar la fiabilidad del servicio. Actualmente, se trabaja en el montaje de los cables de carga y desplazamiento. Según la planificación municipal, los tiempos son los siguientes:

Culminación de la instalación de cables (prevista para el fin de semana). Evaluación de seguridad por parte de una certificadora germana durante el mes de julio. Inicio de la marcha blanca en agosto. Inauguración oficial antes de concluir el octavo mes del año.

Al respecto, el alcalde, en diálogo con La República, precisó: “Se ha iniciado la instalación de los cables tracto y portante que culmina el día sábado y luego entra a proceso de ejercicio con las cabinas para que el mes de julio podamos traer a una empresa certificadora de Alemania para que nos dé el ‘go’ y empezar la marcha blanca en agosto”.

Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC).

¿QUÉ COSTOS TENDRÁN LOS PASAJES?

Aunque el monto final sigue bajo análisis, la comuna miraflorina maneja un esquema tarifario preliminar para el trayecto de ida y vuelta que oscila entre los 15 y 20 soles. Con el objetivo de fomentar el uso entre los residentes locales, se han previsto tarifas especiales.

Este ambicioso proyecto se perfila como el segundo sistema de teleféricos operando a nivel nacional, reafirmando el compromiso con la modernización de los accesos públicos. Si el calendario de pruebas operativas se desarrolla según lo previsto, el sistema recibirá su validación internacional y permitirá que la ciudadanía disfrute de este servicio pronto.

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