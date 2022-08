El gobierno de Chile anunció que, desde este 5 de agosto, el Bono Chile Apoya Invierno 2022, un apoyo económico para las familias que vienen enfrentando las duras consecuencias de la pandemia de COVID-19, viene siendo entregado a un primer grupo de beneficiarios teniendo en consideración los datos que ellos mismos manejan respecto a la situación económica que viven sus ciudadanos.

Ante el inicio del Bono Chile Apoya Invierno 2022, ¿Cómo se puede consultar con el RUT si cobras hoy los 120 mil pesos? En esta nota te lo contamos, además de otros detalles a tener en cuenta respecto a este beneficio social.

Antes, es importante recordar que este subsidio está destinado para la población vulnerable de de ese país y forma parte de otros beneficios que viene ofreciendo Chile, que hace algunos meses ha celebrado elecciones y tiene como presidente a Gabriel Boric, un político que para muchos simboliza un radical cambio en la dirección del Gobierno.

A continuación, respondemos cómo se puede consultar con el RUT si cobras hoy los 120 mil pesos del Bono Invierno de Chile y otra información importante sobre este subsidio.

CONSULTAR CON EL RUT SI COBRAS HOY LOS 120 MIL PESOS DEL BONO INVIERNO DE CHILE

Según precisa la información de medios de comunicación de Chile, para poder revisar si un ciudadano de ese país es beneficiario del subsidio económico Bono Invierno 2022 de Chile, es importante cumplir con algunos requisitos previos.

En caso el ciudadano cuente con los requisitos mínimos, puede consultar con el RUT si cobra hoy los 120 mil pesos del Bono Invierno 2022 de Chile.

Para poder conocer esta información, es importante tener a la mano el RUT e ingresar a las siguientes páginas, desde donde se puede consultar: www.bonoinviernochileapoya.cl o en www.chileatiende.cl.

REQUISITOS PARA COBRAR EL BONO INVIERNO 2022 DE CHILE

Fuentes chilenas indican que los beneficiarios de este subsidio deben cumplir con ciertas características y requisitos mínimos.

Los beneficiarios del Bono Invierno de Chile deben ser:

Causantes de la asignación familiar o Subsidio Único Familiar y beneficiarios de Seguridades y Oportunidades, personas mayores beneficiarias del Bono de Invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer.

Hogares que actualmente no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país.

QUE SE DEBE SABER SOBRE EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.