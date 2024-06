Roberto Palacios, conocido popularmente como el “Chorrillano” o simplemente el “Chorri”, es un exfutbolista que logró muchos éxitos en Sporting Cristal, pero que también llegó a destacar en la selección peruana. Sobre su etapa en la ‘Bicolor’ habló recientemente el excentrocampista en su programa digital “Chorri Golazos”, donde recordó las bromas que sus compañeros le hacían debido a la imitación que hacía el comediante “Cachito” sobre él.

¿CÓMO LE MOLESTABAN SUS COMPAÑEROS DE LA SELECCIÓN PERUANA A ROBERTO ‘CHORRI’ PALACIOS?

En el programa “Chorri Golazos” de YouTube, donde el ‘Chorri’ Palacios ejerce como conductor, el exfutbolsita tuvo como invitado al comediante Walter Ramírez, popularmente conocido como ‘Cachito’, y aprovechando su presencia en el show, recordó que sus compañeros de la selección peruana le molestaban a raíz de la imitación sobre él, la cual se hizo popular en el programa “El especial del humor”.

El ex jugador de Sporting Cristal señaló que fue objeto de bromas constantes por parte de sus colegas, mencionando que incluso le llegaban a pedir apoyo de manera sarcástica con la frase “Apóyame”, popularizada por el imitador. Esta situación lo calificó entre risas como “bullying”, pero no de manera negativa.

“Cuando estaba en la selección y había hecho la parodia, sí me molestaban. Flavio, Julinho, Coyote, Pablo, todos me molestaban por supuesto. ‘¡Apóyame Chorri!’ Eso no pasaba desapercibido. Gracias a mi compadre. Imagínate, también he tenido mi bullying dentro de la selección”, reveló el exdeportista.

Ante las declaraciones de Palacios, el comediante se mostró contentó y aseguró que debido al cariño que le tiene a su personaje, le gusta que lo llamen ya sea como él o como su sobrenombre. “A mí me encanta. Por ejemplo, muchos me decían: ‘¿Cómo te decimos? ¿Chorri? ¿Cachito?’. Llámame como quieras, mano. Feliz no porque a mí me encantan los dos nombres”, comentó el humorista.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CIBERNAUTAS POR ESTE CURIOSO MOMENTO?

La reacción de los cibernautas ante este curioso momento ha sido notable, y así lo demuestran las cifras en las redes sociales. El video, compartido en la plataforma de TikTok, se volvió tendencia rápidamente, acumulando más de 280 mil vistas y más de 11 mil reacciones.

Entre los comentarios más destacados se encuentran varios que humorizaban el momento. “El Chorri es Cachito. Al otro no lo conozco”, “Pero qué ven mis orejas, mano”, “El mejor crossover”, “Multiverso confirmado”, escribieron de forma positiva algunos usuarios de TikTok.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron la imitación debido a su poco parecido: “Pero parodiar es hablar como el personaje y el Chorri no habla así, o me equivoco”, “Cachito hace de Chorri en todos sus personajes, no sé cómo lo aguantan”, “Cachito no es cómico pero para nada. No tiene imitación no tiene gracia”, “Cachito no es imitador”, entre otros.

¿A QUÉ SE DEDICA ROBERTO ‘CHORRI’ PALACIOS EN LA ACTUALIDAD?

En la actualidad, Roberto ‘Chorri’ Palacios se dedica al mundo del fútbol. Después de su retiro como jugador profesional con Sporting Cristal, ha incursionado en varios ámbitos laborales, desde participar en comerciales para una conocida casa de apuestas hasta desempeñarse como comentarista deportivo y ahora conductor de un programa digital propio.

A pesar de todo, es importante mencionar que no se ha desligado completamente del fútbol, ya que ha participado en la Copa Mundial de Fútbol 7 y torneos de la misma categoría. Esta nueva faceta parece estar siendo exitosa para él, pues mantiene su vínculo con el deporte que lo catapultó a la fama y su figura destacada en el ámbito futbolístico nacional.