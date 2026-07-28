Este 28 y 29 de julio se celebran los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovechan para compartir con los seres queridos. Entre las opciones preferidas por la ciudadanía están viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o quedarse en casa preparando alguna comida tradicional. Sin embargo, otro grupo de personas prefiere celebrar acudiendo a reconocidos restaurantes para disfrutar de los principales platos típicos del país, como el pollo a la brasa, el ceviche, el arroz con pollo, el cuy chactado, la sopa de mote, entre otras especialidades de la gastronomía peruana. Frente a ello, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) recordó a la población a tener en cuenta sobre las Normas Técnicas Peruanas que establecen criterios destinados a garantizar la calidad, inocuidad y autenticidad de los ingredientes utilizados en la preparación de platos, bebidas y postres tradicionales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER SI LOS INGREDIENTES SON DE CALIDAD EN LOS PLATOS TÍPICOS PERUANOS?

Con motivo de las Fiestas Patrias 2026, el Instituto Nacional de Calidad destacó que las Normas Técnicas Peruanas contribuyen a garantizar la calidad, inocuidad y autenticidad de los ingredientes utilizados en la gastronomía nacional. Además, promueven buenas prácticas en su elaboración y preservan las características tradicionales de los alimentos nacionales. Así, en esta oportunidad, el Inacal, en un informe difundido por TV Perú, explicó cómo identificar ingredientes de calidad que cumplen con las normas técnicas para la preparación de algunos de los platos típicos más representativos durante estas fechas festivas:

Carne de cabrito : La NTP 201.005 establece que la carne utilizada para preparar el seco de cabrito debe provenir de animales sanos, cumplir con las condiciones sanitarias exigidas y presentar características adecuadas de color, textura y consistencia.

: La NTP 201.005 establece que la carne utilizada para preparar el seco de cabrito debe provenir de animales sanos, cumplir con las condiciones sanitarias exigidas y presentar características adecuadas de color, textura y consistencia. Picarones : Las normas técnicas establecen que los ingredientes de este postre, entre ellos el camote, el zapallo, la harina de trigo, la panela, la canela y el clavo de olor, deben cumplir requisitos de calidad, frescura y pureza para preservar su sabor y autenticidad.

: Las normas técnicas establecen que los ingredientes de este postre, entre ellos el camote, el zapallo, la harina de trigo, la panela, la canela y el clavo de olor, deben cumplir requisitos de calidad, frescura y pureza para preservar su sabor y autenticidad. Chicha morada : La NTP 103.004 establece que esta bebida debe elaborarse con maíz morado, frutas y especias tradicionales, sin el uso de colorantes ni saborizantes artificiales, además de cumplir con las condiciones sanitarias requeridas para garantizar su buena conservación.

: La NTP 103.004 establece que esta bebida debe elaborarse con maíz morado, frutas y especias tradicionales, sin el uso de colorantes ni saborizantes artificiales, además de cumplir con las condiciones sanitarias requeridas para garantizar su buena conservación. Sopa de mote : La NTP 205.084:2020 establece que el maíz mote debe estar libre de contaminantes, mientras que la carne de res debe cumplir criterios de calidad relacionados con su aspecto, olor, textura y consistencia.

: La NTP 205.084:2020 establece que el maíz mote debe estar libre de contaminantes, mientras que la carne de res debe cumplir criterios de calidad relacionados con su aspecto, olor, textura y consistencia. Manjarblanco: La NTP 202.108 establece que este dulce debe elaborarse a base de leche, cumplir con los estándares de calidad establecidos y comercializarse en envases aptos para alimentos, con un etiquetado que brinde información adecuada al consumidor.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FERIADO LARGO ESTE 30 Y 31 DE JULIO?

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Gobierno estableció a través del Decreto Supremo n.° 075-2026-PCM que el lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable para el sector público, por lo que, las horas no trabajadas deberán ser compensadas en los días posteriores o cuando lo disponga la entidad empleadora. En tanto, para el 28 y 29 de julio son feriados nacionales debido a la Independencia del Perú y corresponden a días de descanso remunerado obligatorio para trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, la norma no dictamina como días inhábiles para el 30 y 31 de julio, por lo que se consideran jornadas regulares en todo el país.