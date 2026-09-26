Entre mayo y julio de este año, cerca de 300 mil personas se lanzaron a la búsqueda activa de una oportunidad laboral, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Detrás de cada búsqueda existe el mismo desafío: lograr que un currículum avance hasta convertirse en una contratación. En un mercado donde cada vacante puede reunir a numerosos postulantes, destacar se vuelve una tarea cada vez más exigente. Las entrevistas, los filtros y las evaluaciones forman parte de una carrera marcada por la competencia. Y en medio de ese escenario, una nueva herramienta comienza a ganar espacio.

La inteligencia artificial empieza a intervenir en distintas etapas de la búsqueda de empleo, desde la preparación de los candidatos hasta la identificación de oportunidades. Sus aplicaciones buscan ofrecer orientación y respuestas más ajustadas a las características de cada postulante. El avance de estas tecnologías ya no queda únicamente en el terreno de la innovación, pues comienzan a registrarse resultados vinculados con procesos reales de inserción laboral. Para quienes esperan convertir meses de búsqueda en una oportunidad concreta, la tecnología abre una nueva posibilidad. El reto sigue siendo el mismo: conseguir que esa oportunidad finalmente llegue.

De esta manera, la Inteligencia Artificial viene ayudando a las personas en hallar trabajo en un mercado laboral competitivo

En medio de un mercado laboral cada vez más competitivo, la inteligencia artificial comienza a convertirse en una herramienta capaz de cambiar la ruta de quienes buscan una oportunidad. Un estudio realizado por Good Business Lab, organización dedicada a impulsar la inserción laboral, encontró resultados concretos tras evaluar el uso de sistemas con recomendaciones algorítmicas. Según la investigación, los participantes que utilizaron estas herramientas consiguieron empleo un 30 % más rápido. El dato muestra cómo la tecnología puede intervenir en una etapa marcada por la incertidumbre. La búsqueda laboral empieza así a apoyarse en nuevas formas de orientación.

Detrás de ese resultado existe un sistema que analiza las características de cada candidato antes de sugerir posibles oportunidades. La herramienta toma en cuenta información relacionada con las habilidades y la afinidad de los postulantes para acercarlos a puestos donde podrían tener un mayor nivel de compatibilidad. De esta manera, el algoritmo busca reducir la distancia entre las capacidades de una persona y las necesidades de una empresa. La tecnología no elimina la competencia, pero puede modificar la manera en que se recorren los procesos de selección. Para quienes esperan una respuesta, esa orientación puede significar llegar antes a una oportunidad.

GoTalentia.ai se posiciona como una propuesta muy diferente por integrar las propuestas de valor

En medio de una búsqueda laboral marcada por la competencia, GoTalentia.ai presenta una propuesta que busca reunir en un mismo espacio distintas etapas de la preparación profesional. La plataforma se plantea como una alternativa diferencial al “integrar en un solo lugar gran parte del proceso de preparación para una transición laboral”. Su funcionamiento combina metodologías desarrolladas por especialistas en empleabilidad con herramientas de inteligencia artificial. El sistema no se limita a ofrecer información, sino que interactúa con el usuario durante su recorrido. Así, la tecnología acompaña paso a paso a quienes buscan fortalecer su perfil.

La interacción permite que la plataforma converse con la persona, analice la información que va proporcionando y genere retroalimentación tanto verbal como escrita. A partir de ese proceso, puede señalar fortalezas, detectar aspectos que requieren atención y plantear acciones concretas para mejorar. El acompañamiento abarca diferentes momentos de la búsqueda laboral, desde la construcción de la propuesta de valor y la elaboración del CV. También incluye la optimización del perfil de LinkedIn, el networking y la preparación para entrevistas. De esta manera, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de apoyo a lo largo de distintas etapas del camino hacia un nuevo empleo.

“Hoy la tecnología permite entrenar, practicar y recibir retroalimentación antes de llegar a un proceso de selección real”

En el camino hacia una nueva oportunidad laboral, la preparación comienza a ocupar un lugar cada vez más importante. Rafael Espinoza, CEO y fundador de la empresa, sostiene que “buscar empleo no debería depender de improvisar ni de enfrentar una entrevista sin preparación. Hoy la tecnología permite entrenar, practicar y recibir retroalimentación antes de llegar a un proceso de selección real”. Bajo esa premisa nació SAM, un agente de inteligencia artificial que durante los últimos dos años ha entrenado a más de 3,000 participantes. Su particularidad está en haber sido desarrollado con conocimientos de especialistas en empleabilidad y reclutamiento.

SAM busca recrear situaciones similares a las que un postulante podría encontrar frente a un reclutador. Para ello, adapta las preguntas y escenarios de acuerdo con las características de cada persona y analiza sus respuestas mediante la metodología STAR. A partir de esa evaluación, entrega observaciones puntuales para identificar fortalezas y aspectos que todavía pueden mejorar. El objetivo es que el candidato llegue a una entrevista real con mayor preparación y seguridad. Según la empresa, “el participante puede llegar mejor preparado a una entrevista real, enfrentarse con mayor seguridad a un reclutador y aumentar sus probabilidades de éxito en el proceso de selección”.

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