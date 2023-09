Alejandra Baigorria no solo destaca en el reality de competencias ‘Esto es guerra’ por ser una de las participantes más fuertes, sino también por su resiliencia para tener éxito como empresaria, pues como se sabe, ella empezó con un emprendimiento de ropa en el emporio comercial de Gamarra.

Teniendo en cuenta que la chica reality sabe lo que es empezar desde abajo, ha utilizado sus recursos para apoyar a muchas personas de bajos recursos. Un reciente caso donde ha demostrado su gran corazón es la ayuda que brindó a un padre de familia que no cuenta con vivienda, alimentos ni ayuda médica para sobrevivir. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este suceso.

¿DE QUÉ MANERA AYUDÓ ALEJANDRA BAIGORRIA A UN HOMBRE DE LA CALLE CON SU FAMILIA?

El pasado lunes 18 de septiembre, Alejandra Baigorria compartió la triste historia de un hombre al que le dio trabajo para ayudarlo por la situación económica que estaba atravesando junto a su familia y pequeña hija, que se encontraban en la calle y no tenían donde vivir ni que comer.

La empresaria no se quedó conforme con otorgarle un trabajo y así pueda generar ingresos, sino que también inició una campaña en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores se humanicen y apoyen esta buena causa.

“Chicos estoy muy agradecida porque están apareciendo muchas personas que quieren ayudar. Igual sigue faltando bastante porque saben que ella tiene diabetes y necesitamos conseguirle un cuarto, una cocina para que pueda cocinar y se alimenta bien”, comentó la popular “Rubia de Gamarra” a través de una historia de Instagram.

“Muchos me están pidiendo Yape. Ellos no tienen pero aquí les voy a poner uno que es de mi confianza, y yo voy a grabar la entrega de cada uno de ustedes. No importa si es un sol, todo suma para que puedan alquilarse un cuarto y su cocina”, señaló a sus seguidores.

“Ahora me estoy yendo a reunir con el papá que le di trabajito por estos días y me estoy haciendo cargo del hostal por toda esta semana para que tengan donde dormir”, sentenció en su historia de su red social.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DEL PEDIDO DE AYUDA DE ALEJANDRA BAIGORRIA HACIA LA FAMILIA?

Desde que Alejandra Baigorria dio a conocer la historia del hombre, a quien contrató como personal de limpieza, ha logrado apoyo para su esposa que padece de diabetes y no tenía donde tratarse hasta ese entonces. Mediante un vídeo mostró al hombre sosteniendo un aparato que le donaron para medir el azúcar a su pareja.

“Gracias por la voluntad de cada uno para apoyar a la familia que necesita tanto, no voy a parar hasta dejarlos bien porque esto está dentro de mí y no me deja dormir. Cuando me propongo algo lo logro. Una chica apoyó con este glucómetro a su esposa que tiene diabetes”, escribió Baigorria en un vídeo, según recoge El Popular. Adicionalmente, la participante de “Esto es Guerra” difundió una foto de la esposa junto a su pequeña hija ingresando a una clínica que le donó análisis médicos.

En el caso de que existan personas deseen unirse a la ayuda social de Baigorrria, pueden colaborar con cualquier monto a través de la cuenta de Yape: 941449184, número que fue compartido por la ‘guerrera’ para recibir donaciones. Además, el caso puede ser seguido mediante el Instagram oficial de Alejandra, para corroborar la entrega correcta de los fondos hacia la familia.