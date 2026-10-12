Conseguir capital de riesgo en Estados Unidos es un desafío para las startups peruanas que buscan expandirse y competir en mercados internacionales. Tener una idea innovadora o una buena presentación no basta para convencer a los inversionistas: también es necesario demostrar que el negocio tiene finanzas sólidas, una estrategia clara y una estructura legal preparada para recibir inversión.

Esa es una de las principales conclusiones de Venture Ready: Peru to U.S. Edition, programa diseñado e implementado por Golden Circle, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el cofinanciamiento del Departamento de Estado a través de AEIF. Tras analizar 742 postulaciones provenientes de 25 regiones del Perú, la iniciativa identificó cuatro capacidades clave que las empresas peruanas en etapa temprana necesitan fortalecer para tener mayores posibilidades de levantar capital en el mercado estadounidense.

¿Cómo conseguir inversión en Estados Unidos? El desafío que enfrentan las startups peruanas y que todo empresario debe conocer

Sinceramiento de métricas y fundamentos financieros: Los fondos de EE. UU. evalúan exhaustivamente el modelo económico unitario, el costo de adquisición de clientes, el valor de vida del cliente, la tasa de retención y la disciplina en la gestión de caja. Estrategia de capital y planificación: Una compañía no debe buscar capital de forma difusa. Se requiere definir exactamente cuánto dinero necesita, qué hitos operativos o de mercado desbloqueará esa ronda y qué tipo de inversionista es el adecuado para su etapa. Estructura legal: Para operar con fondos estadounidenses, las startups deben estar preparadas para estructurar vehículos de inversión internacionales, proteger adecuadamente su propiedad intelectual y mantener su tabla de accionistas ordenada y transparente. Construcción de relaciones y narrativa sólida: Explicar la oportunidad de mercado de manera directa y mantener una comunicación constante mediante reportes de avance son indispensables para generar confianza con inversionistas ángeles y fondos institucionales.

El Investment Forum: conectando el talento con capital global

Como cierre de ocho semanas de capacitación intensiva en estas materias, el próximo miércoles 14 de octubre de 2026, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., se llevará a cabo el Venture Ready: Peru to U.S. Edition Investment Forum en el Teatro Municipal de Surco.

Esta iniciativa permitirá reunir a startups seleccionadas, previamente, con una destacada delegación de inversionistas de capital de riesgo que viajarán desde los Estados Unidos para la reunión.

De las 29 startups seleccionadas, provenientes de 11 regiones del país, 10 presentarán sus oportunidades de inversión ante un panel de inversionistas estadounidenses durante la jornada presencial.

Si quieres ser parte del evento el registro está disponible a través de las redes de la Embajada de EE. UU. y el sitio web oficial del programa.

¿Qué es una startup?

Una startup es una empresa emergente que busca desarrollar un producto, servicio o modelo de negocio innovador con potencial para crecer rápidamente en el mercado. A diferencia de un negocio tradicional, suele apoyarse en la tecnología para ampliar sus operaciones, llegar a más clientes y encontrar nuevas oportunidades comerciales. En sus primeras etapas, estas empresas suelen necesitar financiamiento externo para desarrollar sus propuestas, consolidarse y expandirse a otros mercados.

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